Eesti muusikaturu fookuspäeva keskmes on tänavu toetusmeetmed, autoriõigused ja auhinnagalad

Kell 10 algava programmi esimene paneelvestlus on "Muusikapoliitika – uus ja vana", mille keskmes on muusikavaldkonna toetusmeetmed ja investeeringud. Paneel võtab luubi alla nii Tallinna muusikaklubide toetusmeetme, kontserdipiletite käibemaksu, kultuurkapitali muusikaprioriteedid kui ka Eesti autorite ühingu (EAÜ) toetused. Music Estonia tegevjuhi Ave Tölpti modereeritavas paneelis osalevad teiste seas kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille, EAÜ juht Mati Kaalep ja riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga.

Kuidas on kontserditurg pandeemia järel muutunud ja kas uutel tegijatel on piisavalt teadmisi, kapitali ja vastutustunnet, et külastaja ei pettuks? Millised on salvestatud muusika trendid Eestis? Kas Eesti on eriline oaas või osa globaalsest turust? Kas välisturgudele pürgivate artistide tulemused vastavad ootustele? Mida peaks teadma muusikateoste autoriõiguste põhitõdedest ning teoste litsentsimisest? Millised uued tuuled puhuvad piletimüügi vahendusturul? Roheraider ja keskkonnateadlik korraldus – kas rohepesu või vääramatu tulevik?

Need on mõned teemad, mis fookuspäeval eri paneelidel samuti ette võetakse. Fookuspäeva lõpetab muusikaahindade galade ja aastaküsitluste korraldajate vaheline arutelu "Igaühel oma muusikaauhind?". Teleprodutsendi Mart Normeti modereerimisel selgub, miks Kuldse Plaadi laureaadid ei trooni kriitikute aastatabelites, miks Eesti Laulu saadikud Eurovisiooni lauluvõistlust ei võida ja mis kasu on tiitlist, millega ei kaasne rahalist preemiat.

Eesti muusikaturu fookuspäeva aruteludes osalevad teiste seas Eesti Fonogrammitootjate Ühingu (EFÜ) juhatuse liige ja Eesti Muusikaauhindade (EMA) peakorraldaja Danel Pandre, Eesti Laulu peakorraldaja Tomi Rahula, Fairmusi juht ja kaasasutaja Reigo Ahven, Alexela kontserdimaja tegevjuht Aivar Sirelpuu, Jazzkaare produtsent Eva Saar, EAS-i ja KredExi ühendasutuse tootejuht Tatjana Koor ning muusikud Maarja Nuut ja Oliver Rõõmus (Púr Múdd).

Fookuspäevale järgneb kell 19–23 Kultuurikatlas Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade (EMEA) gala, kus tunnustatakse Eesti muusikavaldkonna aasta silmapaistvamaid tegijaid.