Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

"Tunnustus on toetuse märgiks, annab indu tegutsemiseks ning kannustab täitma edasisi ambitsioone. Eelmise aasta õnnestumiste eest nomineeritud ettevõtete, tegude ja üksikisikute saavutustest näemegi, et just suurem ambitsioon on see, mis on Eesti muusikas tegutsejatel järjest juurde tekkinud – tahe esineda staadionil, kirg teha uut tüüpi festivale ja luua uusi esinemispaiku, põlemine tuua Eestisse suuri nimesid ja viia meie talenti välisturgudele, mis on meist kauged, kuid pakuvad sinna investeerides rohkelt uusi võimalusi. Peame katsetama, olema julged ning mitte laskma sel raugeda, just seda on vaja – tahet läbi murda ja tahet teha," sõnas Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt.

Auhindu jagati 29 kategoorias, lisaks anti välja 5 eriauhinda. Sel aastal selgusid esmakordselt Aasta muusikasünkroniseerimise tegu ja Aasta laulukirjutaja.

Galaõhtut juhtis Robin Juhkental. Esinesid EMEA 2023. aasta laureaatide artistid Stefan, Eik ja boipepperoni, Haldi & ans Flamingo, Kitty Florentine, Karl Killing. Muusikalist joont hoidis DJ Tom Lilienthal.

VÕITJAD:

Aasta raadiojaam: Rock FM

Aasta meediakanal: Müürileht

Aasta muusikaajakirjanik: Siim Nestor

Aasta muusikaturundus- ja/või kommunikatsioonitegu: Bedwettersi comeback ja albumi lansseerimine

Aasta manager: Marili Jõgi

Aasta muusikamüüja: Terminal Records & Bar

Aasta muusikasünkroneerimise tegu: Sander Mölderi, Tier Musicu ja Black Cat White Cat agentuuri koostöö

Aasta muusikatootja: Universal Music Estonia

Aasta muusikaprodutsent: Gevin Niglas

Aasta laulukirjutaja: Peeter Salmela

Aasta kontserdipaik: Paavli Kultuurivabrik

Aasta muusikasündmus: NOËP staadionikontsert

Aasta muusikasündmuste korraldaja: Live Nation Estonia

Aasta muusikasündmuse produktsioonijuht: Siim Arusaar

Aasta helikunstnik: Kaarel Tamra

Aasta valguskunstnik: Meelis Lusmägi

Aasta videokunstnik: Alyona Movko-Mägi

Aasta miljöö- ja ruumilahenduste looja: Jan Teevet

Aasta tehnikapartner: RGB Baltic

Aasta albumikujundus: Laurel2 "kasutu", kujundaja Harli Jaanimägi

Aasta kujundus muusikasündmusele: Tallinna laste jazzifestival Kräsh, kujundaja Viktor Gurov

Aasta muusikaettevõtja: Anton Must

Aasta muusikaettevõte: PS Music Agency

Aasta muusikaeksportija: FAAR Music

Aasta muusikasõbralikem ettevõte: Markit

Silmapaistev panus Eesti muusikavaldkonda: Aivar Sirelpuu

Eriline tänu – 130 aastat muusikaettevõtluses

Estonia Klaverivabrik

Eriline tänu – Sveta Baar – Legend

Madleen ja Luke Teetsov-Faulkner

Eriline tänu – 15 aastat platvormi Eesti muusika ekspordiks

Tallinn Music Week

Eriline tänu – muusikavaldkonda panustamise eest

Raul Saaremets

Eriline tänu – muusikavaldkonda panustamise eest

Valdur Vahtre