Warner Music Baltics sulgeb Eestis uksed

Eestist kuulusid selle plaadimärgi alla kuus muusikut: Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Liis Lemsalu, Kirot ja Karl Killing. "Warner Music jätkab enda teenuste pakkumist Balti turul. Teostame oma tööd Helsingi ja Stockholmi kontorite kaudu," kommenteeris Warner Music Finland müügijuht Kimmo Hintikka.

Eesti muusikaekspordi organisatsiooni Music Estonia juht Ave Tölpt ütles, et tegemist on olulise muudatusega ja see paneb ka Music Estoniat rohkem pingutama, et siinset muusikatööstust toetada.

"Mida me võime loota sellest, on see, et kuna Warneri kontor, mis Eestis oli, on kasvatanud ka teadlikkust meie talendist. Mida saame veel loota, on see, et meie teised ettevõtted ehk muusikatööstus on tänaseks arenenud ja käes on hea hoog meie muusikatööstuse jaoks tervikuna. Näen, et meie enda muusikatööstuse ettevõtted saavad seda tööd üle võtta," selgitas Tölpt.

"Meie muusikatööstus peab olema jõudnud sinnamaale, et niivõrd me äkki ei kannata selle tulemusena, aga suur muudatus on see kahtlemata," lisas Tölpt, kes loodab, et plaadifirma artistid leiavad lahenduse koos Warnerit vedanud tegijatega. "Või leiavad nad ise endale uue esinduse, aga olen kindel, et need, kes vedasid, on abiks," sõnas ta.

Warner Music Baltics avas Tallinna esinduskontori 2020. aasta sügisel.