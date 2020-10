Esimese kohaliku artistina sõlmis Warner Music Balticsiga lepingu NOËP, kelle järgmine singel "On My Way (feat. Chinchilla)" ilmub 23. oktoobril. Plaadifirma on sõlminud lepingu ka Leedu ansambliga The Roop, kes valiti Leedut esindama tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Baltimaadesse laiendas oma tegevust ka Warner Music Finlandi koosseisu kuuluv kirjastusettevõte HMC Publishing, kes sõlmisid partnerluse Eesti kirjastus- ja plaadifirmaga Star Management/Downtown Studios. Koostöö võimaldab mõlemal osapoolel kohalikke artiste ja laulukirjutajaid nii kodu- kui ka rahvusvahelisel turul veel suuremal määral toetada.

Warner Music Baltics tegevdirektor Mikko Manninen sõnas, et nad on viimastel aastatel oleme Baltimaade muusikaturu kasvul ja suundumustel hoolega pilku peal hoidnud. "Balti riikides on palju erakordselt andekaid artiste, produtsente ja laulukirjutajaid, peamiselt keskendume uute talentide leidmisele ja artistide arendamisele."

Alates 1. oktoobrist tegutseb Warner Music Baltics Soome ja Baltikumi rahvusvahelise turundusjuhina Karoliina Kanerva. Anu Varusk jätkab Baltikumi regionaalse turundusjuhina, keda toetavad koostööprojektide koordinaatorid Inese Saulaja (Läti) ja Lukas Sniolis (Leedu). Fredi Lunden juhib piirkondliku repertuaari A&R osakonda ning Patric Sarin juhib piirkonna kirjastuse töökorraldust.