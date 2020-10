Warner Bros. lükkas "Dune'i" esilinastuse aasta jagu edasi

Variety kirjutab, et see otsus oli oodatav, kuivõrd Warner Bros. lükkas filmi "Wonder Woman 1984" esilinastuse oktoobri algusest esimesele jõulupühale, mis tähendab, et see oleks esilinastunud üks nädal enne "Dune'i" ja tavatingimustes ning eriti pandeemia ajal ei laseks Warner Bros. oma stuudio ühel linateosel teise piletimüüki ära süüa.

"Dune" pidi algselt kinodesse jõudma novembris, kuid selle esilinastuskuupäeva on koroonakriisi tõttu korduvalt edasi lükatud. See oli üks paljudest oodatud filmidest, mis on kinode sulgumise tõttu nüüd ootele jäänud.

Kuivõrd "Dune'i" uus esilinastuskuupäev on nüüd 1. oktoober 2021, millele oli enne seda plaanitud Matt Reevesi "The Batman", lükkus ka selle esilinastus edasi ning uue kava järgi jõuab Robert Pattinson Batmanina kinolinale hoopis 4. märtsil 2022.

Need uudised tulevad kõigest paar päeva pärast seda, kui Bondi-film "Surm peab ootama" ("No Time to Die"), mis pidi kinodesse jõudma novembri lõpus, lükkus 2021. aastasse. Selle otsuse tõttu oli USA teiseks suurim kinokett Regal sunnitud oma kinod pärast augustikuist taasavamist ajutiselt uuesti sulgema. Kui stuudiod jäävadki suurfilmide esilinastusi edasi lükkama, tuleb ilmselt ka teistel kettidel uksed sulgeda. Samas teatas teine suur kinokett Cinemark esmaspäeval, et neil pole plaanis oma USA kinosid sulgeda.

Warner Bros. lootis "Tenetiga" inimesed üle USA taas kinno meelitada ja anda konkurentidele enesekindlus pandeemia kiuste suure-eelarveliste filmide kinodesse toomiseks. Kuid külastatavus on olnud oodatust kehvem ja "Teneti" tagasihoidlik kassatulu USA-s on pannud stuudiod suurfilmidele ülemaailmse tervishoiukriisi ajal pidurit tõmbama. Analüütikud usuvad, et uute filmide pealetulek jääb kasinaks veel nii kauaks, kuni olulised kinoturud, nagu New York ja Los Angeles, saavad oma kinosaalid taasavada.

"Dune" põhineb Frank Herberti 1965. aasta romaanil. Peaosades astuvad üles Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin ja Zendaya.