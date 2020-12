Kui Warner Bros. teatas, et "Wonder Woman 1984" esilinastub tänavu jõuludel samaaegselt nii voogedastusplatvormil HBO Max kui ka kinodes , pidi see olema pandeemiast tingitud erandlik juhtum. Kolmapäeval teatas stuudio aga, et rakendab sama linastamisstrateegiat järgmised 12 kuud.

Filmitööstuse standarditele vastupidiselt kavatseb Warner Bros. kõik oma 2021. aasta 17 filmi – nende hulgas ka "Matrix 4" ja Denis Villeneuve'i "Dune" – esilinastada nii platvormil HBO Max kui ka kinodes oma vastavatel esilinastuskuupäevadel. See samm annab veelgi selgemalt mõista kriisist, millega kinod silmitsi seisavad ning voogedastusplatvormide kasvavast tähtsusest, vahendab Variety.

Samamoodi nagu "Wonder Woman 1984", on Warner Bros.-i 2021. aasta filmid, mis platvormil HBO Max esilinastuvad, teenuse kasutajatele saadaval 31 päeva ja ilma lisatasuta. Pärast selle aja möödumist linastuvad filmid ainult kinodes, kuni jõuavad lõpuks kodukinosüsteemi formaatidesse, misjärel saavad inimesed neid laenutada veebiplatvormide, nagu Amazon ja iTunes kaudu. Pole teada, millal need pärast seda HBO Maxile naasevad.

Warner Media esimees ja tegevjuht Ann Sarnoff nimetas mudelit ainulaadseks üheaastaseks plaaniks. Ettevõtte juhid on rõhutanud, et algatusega eeldatavasti 2022. aastal ei jätkata ja peavad seda ajutiseks lahenduseks vastusena käimasolevale ülemaailmsele tervisekriisile.

Lisaks "Matrix 4" ja "Dune'ile" on Warner Bros.-i 2021. aasta filmide hulgas ka Denzel Washingtoni põnevik "The Little Things", biograafiline draama "Judas and the Black Messiah", "Tom ja Jerry" ja "Godzilla vs Kongi" uusversioonid, videomängul põhinev "Mortal Kombat", Angelina Jolie film "Those Who Wish Me Dead", "The Conjuring: The Devil Made Me Do It", "Space Jam: A New Legacy", "Reminiscence" koos Hugh Jackmaniga, James Wani "Malignant" ja Will Smithi spordidraama "King Richard".

Kinokett AMC teatas pärast Warner Bros.-i avaldust, et viimane üritab halvas olukorras kinokettide arvelt oma voogedastusteenusele hoogu anda. Pole selge, milliseid tingimusi Warner Bros. enne oma avaldust kinodega arutas, kuid AMC Entertainmenti tegevjuht ja president Adam Aron ütles, et kinokett on juba alustanud Warneri juhtkonnaga sellel teemal kiireloomulist dialoogi, vahendab Gizmodo.

"Need koroonaviirusest mõjutatud ajad on meie kõigi jaoks tundmatud veed, mistõttu tegi AMC [WarnerMediaga] kokkuleppe ainult ühe erandi puhul -- "Wonder Woman 1984", mis jõuab kinodesse jõulude ajal, kui pandeemia saavutab oletatavasti oma tipu," rääkis Aron.

"Aga Warner loodab seda nüüd teha kõigi oma 2021. aastal kinodesse jõudvate filmidega, hoolimata tõenäosusest, et vaktsiin on õige pea turul ja kinoäri oletatavasti taastub."

"Selge on, WarnerMedia kavatseb HBO Maxi käivitamise rahaliseks toetamiseks ohverdada märkimisväärse osa oma filmistuudiote osakonna, tootmispartnerite ja filmitegijate kasumist," jätkas Aron. "Mis puutub AMC-sse, siis teeme kõik endast oleneva, et Warner seda meie kulul ei teeks. Püüame saavutada sellised majanduslikud tingimused, mis aitavad meil oma äritegevuse säilitada."

Teisel kinoketil Cinemark ei paistnud see-eest olevat selget ettekujutust, kuidas selline linastusstrateegia hübriidmudel neid mõjutab.

"Praegust töökeskkonda silmas pidades teeme lühiajalisi broneerimisotsuseid filmide kaupa," ütles Cinemarki pressiesindaja. "Praegu pole Warner Bros. avaldanud üksikasju oma 2021. aasta filmide hübriidse levimudeli kohta."

Anonüümseks jääda soovinud levijuht ütles, et kinode reaktsioon stuudio avaldusele on olnud erisugune ja mitmed ketid tahavad lihtsalt filme saada nüüd ja kohe. Aga ta lisas, et sellest hübriidmudelist ei saa ilmselt pretsedenti, kuidas stuudio kavatseb edaspidi tegutseda ja on ilmselt vähetõenäolisem lahendus tulevikus, kui uute filmide pealetulek on suurem.

Praegune olukord ei näe kinode vaatenurgast hea välja -- mõned on pankroti äärel ja filmide näitamise võimaluste sellise kahanemine on libe tee, mis ei aita lööki pehmendada.

"Pärast kõigi võimalike valikute ja kinoturu prognoositud olukorra kaalumist 2021. aastal jõudsime järeldusele, et see on parim viis WarnerMedia filmiäril järgmise 12 kuu jooksul navigeerida," ütles WarnerMedia juht Jason Kilar oma avalduses.

"Ja mis kõige tähtsam, plaanime kogu aasta jooksul tuua vaatajateni 17 filmi, andes neile valiku ja voli otsustada, kuidas nad neid filme nautida soovivad. Meie sisu on äärmiselt väärtuslik, välja arvatud juhul, kui see istub riiulil, kus seda keegi ei näe," lisas Kilar.