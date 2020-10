Mustvalge video lavastas Daniel Kleinman, kes on kujundanud kõikide Bondi-sarja filmide algustiitrid alates aastast 1995, ning filmis näeb ka kaadreid uuest filmist, vahendab Pitchfork.

Billie Eilish avaldas oma debüütalbumi "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" 2019. aasta märtsis. Sel aastal võitis Eilish viis Grammy auhinda, sealhulgas aasta albumi kategoorias ning avaldas singli "my future". 2021. aasta veebruaris jõuab platvormile Apple TV+ ja kinodesse dokumentaalfilm "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".

Uues Bondi-filmis mängib peaosas Daniel Craig, pahalasena astub filmis üles Rami Malek ja Christoph Waltz. Režissöör on Cary Joji Fukunaga. Film linastub kinodes 12. novembril 2020.