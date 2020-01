Bert Järvet: Billie Eilishil läheb nii kaubanduslikult kui ka muusikakriitiku pilgu läbi väga hästi

Parima tantsumuusika albumi ja tantsumuusika singli auhinna võitis Briti legendaarne duo The Chemical Brothers, filmimuusika eest tunnustati Lady Gagat ja Bradley Cooperit, kes olid ise ka filmi "Täht on sündinud" peaosades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolme auhinnaga lahkusid Grammydel aga Ameerika laulja-laulukirjutaja Lizzo ning Texase rock-muusik Gary Clark junior. Neist viimase üle tundis heameelt ka Raadio 2 saatejuht Bert Järvet, kelle jaoks polnud Billie Eilishi suur edulugu üllatuseks. "Tegelikult Grammysid jaotatakse mitte kommertstulemuste põhjal, vaid see on sarnane Eesti muusikaauhindadega, kus paneel pannakse kokku spetsialistidest, kes siis ütlevad, mis on kõige parem muusika, olenemata sellest, kuidas tal kaubanduslikult läheb, aga Billie Eilishil läheb hästi nii kaubanduslikult kui ka muusikakriitiku pilgu läbi," sõnas Järvet.

"Selle aasta Grammyd jäävad ennekõike meelde just sellega, et vaid paar tundi enne auhindade jagamist hukkus kopteriõnnetuses legendaarne korvpallur Kobe Bryant," selgitas Raadio 2 saatejuht ja lisas, et Staple Centre'is, kus auhinnagala toimus, lasti seintelt lasti alla ka suured Kobe Bryanti mängusärgid. "Seega on ehk kõige suurem persoon Grammyde mõttes just Kobe Bryant ja üldse mitte muusikaga seotud sündmus."