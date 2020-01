Valner Valme: Billie Eilish muutis Grammysid

Alates 1959. aastast välja antavaid Grammy auhindu kommenteerides sõnas Valme, et auhindu annab välja Ameerika Ühendriikide riiklik muusikasalvestusakadeemia ning üldiselt on Grammyd olnud pigem konservatiivsed ning eelkõige on need Ameerika auhinnad.

"Kui keegi suudab läbi lüüa Ameerikas, siis on tal Grammydel šanssi nagu on viimasel ajal korduvalt võitnud briti lauljatar Adele. Aga samas on seal selliseid võitjaid, kes väljaspool Ameerikat kindlasti ei skooriks, nagu Gary Clark Jr," sõnas Valner Valme.

"Nii sinu kui minu rõõmuks sai enim auhindu selline noor artist nagu Billie Eilish," märkis saatejuht Owe Petersell. Valme sõnul on äsja 19aastaseks saanud Eilish artist, kes muutis Grammysid: "Ta on noorim artist, kes võitnud nelja põhi-Grammy kategoorias ning kuus auhinda ühel aastal üldse on saanud enne kuus artisti, nende seas Beyonce ja Eric Clapton (8 korraga on võitnud Michael Jackson ja Santana). Ta on magamistoapoppar, kes hakkas vennaga koos kodus musa tegema ja tõusis ise Soundcloudi kaudu esile. Ta võitis kohe oma debüütalbumiga kuus Grammyt. Ja mis kõige üllatavam, ta teeb seejuures head musa."

Valme hinnangul kõnetab Billie Eilish noori, sest ta helikeel on moodne, minimalistlik, elektrooniline, mõnes loos on elemente trap'ist ning kuna ta on ka meloodiline ja emotsionaalne, siis ta meeldib ka vanematele inimestele.

Teist arvukamat laureaati Lizzot iseloomustas Valner Valme jõulise, väljendusrikka ja soulise artistina, kes samuti alustanud muusikatööstuse väliselt indiklubides.

Kahes tantsumuusikakategoorias võidutsesid elektroonikaveteranid The Chemical Brothers. "Nad on üle 30 aasta ajanud oma asja ja siiani noorte hulgas popid, suutnuna kõnetada järjest uusi noori, ning vanad fännid, kes ei ole just päris ära puitunud, püsivad samuti kaasas," rääkis Valme. "Neil oma stiil, põrklev, energeetline elektropop, kus on elemente erinevatest tantsumuusikastilidest."

Lisaks soovitas Valner Valme räpp-kategoorias võitnud Tyler, The Creatorit ning üllatusena märkis Ariana Grande nullile jäämist.