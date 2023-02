Warner Music Balticu tegevjuhiks valiti Karl Sirelpuu

Karl Sirelpuu on töötanud varem ettevõtetes Live Nation Estonia ja Made In Baltics. Samuti on Karl üks Warner Music Live Estonia asutajatest, kus ta lisaks uuele positsioonile tegutsemist jätkab. Sirelpuu alustab tööd Warner Music Balticsi Eesti esinduses ning allub Warner Music Finlandi tegevdirektorile Ramona Forsströmile.

"Olen uuest rollist Warner Music Balticsi ridades väga elevil ning mul on hea meel jätkata koostööd suurepäraste artistide ja partneritega kogu piirkonnas," sõnas Karl Sirelpuu.

A&R osakonda juhib Fredi Lunden, vastutades kodumaise repertuaari eest Baltikumi regioonis, jätkates seejuures Warner Music Finlandi rahvusvahelises A&R tiimis. Koos Frediga aitab kohaliku repertuaari arengule kaasa Karl Killing Baltikumi Junior A&R projektijuhi rollis.

"Oleme viimase paari aastaga oma ettevõtte tegevust edukalt üles ehitanud ja tugevdanud, nii andeka kohaliku talendi kui välisartistide toel. On suur rõõm sellise tugeva meeskonnaga koostööd jätkata, areneda ja tegevust laiendada," ütleb Fredi Lunden.

Ramona Forsström lisas, et Warner on viimase kolme aasta jooksul Baltikumi turuosa ja kohalike artistide nimistu kasvatamisel fantastilist tööd teinud. "Karl kui valdkonnas hinnatud professionaal sobib hästi seda dünaamilist meeskonda juhtima. Fredi entusiasm ja tugevad oskused A&R alal annavad hoogu kohalike artistide arengule ja uue talendi leidmisele."

Anu Varusk jätkab Baltikumi regionaalse turundusjuhina, keda toetavad koostööprojektide koordinaatorid Meiliin Soome (Eesti), Inese Saulaja (Läti) ja Lukas Šniolis (Leedu), samuti digiturunduse juht Joanna Põlda.

Warner Music Baltics kohalike artistide ridadesse kuuluvad Eestis Liis Lemsalu, NOËP, Gameboy Tetris, Karl Killing, KiROT, Andreas Poom. Välisartistidest Coldplay, Dua Lipa, Ed Sheeran, Lizzo, Cardi B, Charlie Puth, Ava Max, Tiësto, Oliver Tree, Luude jpt.