Gameboy Tetrise debüütalbumi annab välja uus plaadifirma Maison Beast

""Tabuu" on minu jaoks väga isiklik lugu, kuna tegu on esimese looga, mis kirjutasin peale pikka kriisi. Sealt ka otsus kasutada taustaks ja rütmikaks post-pungilikku biiti, mis viitab loos olevale valule kuigi loo sõnum ise on vabastav ja postiivse alatooniga," rääkis Gameboy Tetris.

"Töötan hetkel aktiivselt enda esimese soolo debüütalbumiga, mis on tegelikult juba peaaegu purgis. Oleme tiimiga välja valinud 13 lugu, mis vähem või rohkem räägivad täiskasvanuks saamisest, kasvamisest ja arengust. Olen selle üle väga uhke ja ootan juba momenti, millal seda kõigiga jagada saan, on mida oodata," naeris artist.

Loole on valminud muusikavideo artist DEW8 ehk Siim Parisoo poolt, kus teeb kaasa tantsija Maarja Tosin. "Kohe kui Paveli laulu kuulsin tuli palju mälestusi noorest armastusest, selle valust ja ilust. Teatud mõttes nostalgiline helipilt äratuntavate muusikaliste elementidega punk kui ka post-punk muusikast inspireeris ka sellist esteetikat kasutama, mis on mulle väga omane. Seetõttu otsustasin minna ka hand-held kaameratöö peale ning planeerida võimalikult palju oneshot'e ning kasutada animatsiooni, mille tegin analoogtehnikas, et selle esteetika essents oleks õigesti esindatud," rääkis režissöör Siim Parisoo.

Uus lugu valmis koostöös produtsendi ja helilooja Martin Laksbergiga, miksi ja masteriga panid viimase lihvi Kaspar Kolk ja Paulius Sugintas.