Eesti tänavamoebränd Maison Beast on oma kollektsiooniga Milano moenädalal

"Ma arvan, et me oleme väga heas kohas, Eestis tehakse väga head moodi, järjest rohkem jõuab see ka väljaspoole. Meil on ägedaid brände ja ägedaid disainereid, kes töötavad suurtes moemajades ja kes teevad ise moemajasid," ütles Maison Beast peadisainer Kristiina Jeromans.

Eelmisel aastal loodud tänavamoebränd Maison Beast on jõudnud lühikese ajaga lavalaudadele, millest paljud moeloojad unistavad. Nad saabusid äsja tagasi New Yorgi moenädalalt ning pakivad juba uuesti kohvreid, et hommikul Milanosse lennata ja nädalavahetusel toimuvat moeshowd ette valmistada.

"See on nagu sportlastel on olümpiamängud, kus tippsportlased tulevad ja näitavad, mis nad oskavad. Milan Fashion Week on tippkoht, kuhu üldse saada, muidugi on raske. Oli intervjuu, pidime saatma oma kollektsiooni, oli komitee, kes vaatas üle ja saime sisse," ütles Maison Beast asutaja Mihail Burõhh.

Tegijad ise nimetavad oma inspiratsiooni aluseks tänavakultuuri enda ümber, inimesi, kunsti, muusikat ja sporti.

"Meie brändi iseloomustab väga selge ja äratuntav käekiri, väga selge värvivalik. me kasutame hästi palju neoonrohelist, see on meil tugev detailivärv ja silueti mõttes on kõik ülekabariidiliselt suur ehk siis inglise keeles on selline termin nagu oversized, et ta näebki selline vabam ja suurem välja," ütles Jeromans.

Moeshow, kus eestlased oma kollektsiooni esitavad, toimub Milanos 22. septembril.