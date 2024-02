Aasta muusikaajakirjaniku tiitlile on nomineeritud Kaspar Viilup

Märtsi alguses jagatakse välja Eesti muusikaettevõtluse auhinnad, kus muu hulgas on nomineeritud ka mitmed Eesti Rahvusringhäälingu kanalid ja tegijad.

Aasta muusikaajakirjaniku tiitlile on nomineeritud ERR-i kultuuriportaali vastutav toimetaja Kaspar Viilup, aasta raadiojaama nominentide hulgas on Klassikaraadio ning aasta meediakanali tiitlile on esitatud ERR-i kultuuriportaal.

Eesti muusikaettevõtluse auhindade eesmärk on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esiletoomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele.

Auhinnad jagatakse välja 29 kategoorias, lisaks antakse välja eriauhinnad. Valdkondlikke žüriisid juhtisid Ingrid Kohtla (muusikaturundus ja -kommunikatsioon), Toomas Olljum ja Danel Pandre (artisti tugistruktuurid), Eva Palm (muusikasündmuse korraldus), Martin Veisman (disainilahendused) ja Ave Tölpt (valdkonnaülesed auhinnad).

Nominendid

Aasta raadiojaam

IDA Raadio

Klassikaraadio

Raadio Elmar

Rock Fm

Sky Plus

Aasta meediakanal

Delfi Meedia

ERR-i kultuuriportaal

Inspira

Müürileht

TV3

Aasta muusikaajakirjanik

Aleksander Algo

Kaspar Viilup

Mariliis Mõttus

Merit Maarits

Siim Nestor

Aasta muusikaturundus- ja -kommunikatsioonitegu

Bedwetters comeback ja albumi lansseerimine

Boipepperoni albumi "Qqndqlt" lansseerimine

Liis Lemsalu singli "Paus" turunduskommunikatsioon

Noepi staadionikontserdi kommunikatsioon ja turundus

Tallinn Music Weeki kommunikatsioon ja turndus

Aasta manager

Britt Randma

Kaarel Sein

Liisi Voolaid

Marili Jõgi

Thea Zaitsev ja Grettel Killing

Aasta muusikamüüja

Apollo Kauplused

Psühhoteek

Terminal Records & Bar

Viljandi Plaadimees

Aasta muusikasünkroneerimise tegu

Aneti ja Bolti koostöö

Night Tapes "Humnas" Maci puudri reklaam

Puuluubi kaastööd filmile "Ilvesmees"

Sander Mõlderi, Tier Musicu ja Black Cat White Cat agentuuri koostöö

Tiks Rekordsi muusika Team Estoniat tuvustavates klippides

Aasta muusikatootja

Kurvad Uudised Records

Sony Music Entertainment Baltics

Universal Music Estonia

Warner Music Baltics

Aasta muusikaprodutsent

Bert Prikenfeld

Gevin Niglas

Joosep Järvesaar

Maris Pihlap

Aasta laulukirjutaja

Andres Kõpper

Emili Jürgens

Frederik Küüts

Stig Rästa

Aasta miksija

Bert Prikenfeld

Kaarel Tamra

Peeter Salmela

Vallo Kikas

Aasta masterdaja

Jose Diogo Neves

Jörgen Hermaste

Lauri Liivak

Vallo Kikas

Aasta salvestaja

Jose Diogo Neves

Kaarel Tamra

Martin Kikas

Peeter Salmela

Aasta kontserdipaik

Alexela kontserdimaja

Fotografiska Tallinn

Paavli Kultuurivabrik

Põlva Kultuurikeskus

Tallinna Lauluväljak

Aasta muusikasündmus

Beach Grind

Jazzkaar

Noepi staadionikontsert

Tallinna laste džässifestival Kräsh

Viljandi pärimusmuusika festival

Aasta muusikasündmuste korraldja

Damn.Loud Agency

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

Jazzkaare Sõprade Ühing

Live Nation Estonia

Smuuv

Aasta muusikasündmuse produktsioonijuht

Kaido Kaasik

Karl Sirelpuu

Magnus Müürsepp

Siim Arusaar

Aasta helikunstnik

Allar Tiigi

Kaarel Tamra

Kaur Kenk

Otto-Karl Vendt

Rainer Koik

Aasta valguskunstnik

Meelis Lusmägi

Mihkel Viinalass

Ringo Muhhin

Taavi Randoja

Timo Tali

Aasta videokunstnik

Alyona Movko-Mägi

Emer Värk

Kati Jägel-Paal

Mattias Tammik

Aasta miljöö- ja ruumilahenduste looja

Ere Maasik

Full of Junk Design

Jan Teevet

Triin Amur

Aasta tehnikapartner

Eventech

RGB Baltic

Sonorus

Strikken

Aasta albumikujundus

Boipepperoni "Qqndqlt", Eric Kammiste

Kannabinõid "Mass", Olev Kuma

Laurel2 "Kasutu", Harli Jaanimägi

Rahel "Nerve", kujundus Jaan Sinka, fotod Ketrin Vasser

Silky Steps "Universal Language", Johann 3000

Aasta parim reklaam muusikasündmusele

Demo Club üritustesari, Gert Rasmus Rannamets

Konsum üritustesari, Mihkel Kleis

Tallinna laste džässifestival Kräsh, Viktor Gurov

Viljandi pärimusmuusika festival, Kaia Rähn

Aasta muusikaettevõtja

Anton Must

Eva Palm

Henrik Ehte

Sander Haugas

Thea Zaitsev

Aasta muusikaettevõte

Faar Music

Live Nation Estonia

Moon Management

PS Music Agency

Tier Music

Aasta muusikaeksportija

Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Faar Music

Juliana Volož

Marili Jõgi

Tallinn Music Week

Aasta muusikasõbralikem ettevõte