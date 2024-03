Eva Palm: sel aastal ükski väga suur artist ilmselt Eestisse ei jõua

Live Nation Eesti peapromootor Eva Palm ütles Raadio 2 hommikusaates, et Eestis oleks vaja üht vähemalt 12 000 mahutavusega areeni, et siia saaks kutsuda suuri rahvusvahelisi artiste.

Palm kinnitas, et The Weekndi Eestisse toomine oli ligi kaheaastane protsess, mille jooksul oli korduvalt ka hetki, kui tundus, et artist võib ka siia mitte jõuda. "Sul justkui on artist kinnitatud, aga ühel hetkel enam ei olnud ning see oli täpselt üks päev enne väljakuulutamist," selgitas ta ja lisas, et neil olid õnneks Los Angeleses esindajad, kes tuuri kokku panid ning nende eest seal ka rääkisid. "See oli väga närvesööv hetk, kus sa ei saa justkui midagi teha."

Sel aastal tema sõnul ükski väga suur artist ilmselt Eestisse ei jõua. "See üritus peaks olema juba välja kuulutatud," rõhutas ta ja lisas, et ka Live Nation korraldab ikkagi erinevaid kontserte, aga Depeche Mode'i või The Weekndi kaliibriga esinejaid tänavu Eestis siiski üles ei astu.

Üks suur probleem, miks paljud kontserdid Eestisse ei jõua, on Palmi sõnul ka kontserdisaalides. "Meil on täiesti katastroofiline olukord, sest oleme olukorras, kus Unibet Arena, mis on 8500 mahutavusega, enam ei tööta," selgitas ta ja lisas, et Unibet Arena ei suuda võtta vastu suuri tuuriproduktsioone. "Sinna ei saa midagi riputada, lagi ei kanna ja seal on ventilatsioonitorud, mis tihtipeale tähendab, et lava tuleb ettepoole tuua, mis aga tähendab omakorda, et inimesi jääb saalis vähemaks ja saad veel vähem müüa."

Võrdluses teiste Balti riikidega on Eesti tema sõnul ammu maha jäänud. "Kaunas Arena mahutab 15 000 inimest, Arena Rigale mahub umbes 11 000 või 12 000 inimest," tõi ta välja ja nentis, et näiteks Justin Timberlake'ile, kes tänavu mööda maailma tuuritab, ei hakka nad isegi pakkumist tegema, sest Eestis pole vastavaid võimalusi. "Jääme kõigist suurtest asjadest ilma."

"Eestis ei mõelda suurelt, me mõtleme, et kui sul on 10 000 inimest mahutav saal, siis on hästi, aga Eesti oludes peaks olema vähemalt saal, kuhu mahub 12 000 inimest, et saaks tuua normaalset välismaist produktsiooni," sõnas ta ja lisas, et kui nüüd hakataks Eestisse rajama uut suuremat spordiareeni, siis peaks sinna juurde olema kaasatud ka teised osapooled. "Kontsertide mõju areenidele on kordades suurem kui spordivõistlustel, sest piletid on kallimad, inimene viibib seal pikemat aega ja ostab nii jooki kui ka merch'i (fännikaupa–toim.)," selgitas ta ja lisas, et tuleb ehitada üks korralik maja, mis ei oleks paari aasta pärast ajale jalgu jäänud.