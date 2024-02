Eesti muusikaturu fookuspäeval on vaatluse all nii muusikameedia kui ka tehisaru

Fookuspäeva avapaneel "Olukord on ..., aga see on meie tuleviku väetis" annab Lennart Meri tsiteerides kõnejärje Tallinna linna ja muusikasektori esindajatele. Valdkonna võimaluste, vahendite ja tõukejõudude teemalise arutelu juhatab sisse Euroopa muusikaeksportijate võrgustiku uuringute koordinaatori Virgo Sillamaa ettekanne UNESCO muusikalinna Tallinna muusikapoliitika ja Eesti muusikaturu andmete uuringutest. Sektori saavutuste tutvustustega jätkavad tiimid, kes juhtisid suurprojekte NOËPi A. Le Coq Arena kontserdist The Weekndi Lauluväljaku esinemiseni.

Lisaks arutletakse fookuspäeval muuhulgas selle üle, kuidas litsentsida rohkem Eesti muusikat filmi, reklaami, telesse, videomängudesse ja avalikku ruumi, milliseid kanaleid pidi leiab artist oma publiku, kuidas jõuab kultuuri ja sporti eraraha ja Kellele kuulub AI loodu autorlus. Vaatluse all on ka muusikameedia seisukord.

ETK kahes saalis toimuva fookuspäeva paneelides osalevad teiste seas Live Nation Estonia juht Eva Palm, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum, Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Maria Tölpt, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja Hillar Sein, Viljandi pärimusmuusika festivali rohepealik Kirsika Meresmaa, Paavli Kultuurivabriku asutaja Roman Demtšenko, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Olivia Kranich jpt.

Eesti muusikaturu fookuspäev toimub Tallinnas ETK kahes saalis kolmapäeval, 6. märtsil kell 10–17. Fookuspäevale järgneb kell 19–23 Noblessneri valukojas Eesti muusikaettevõtluse auhindade (EMEA) gala.