Autorite ühingu uueks esimeheks valiti Karl-Ander Reismann

Juhatuses jätkavad Karl-Ander Reismann, Virgo Sillamaa ja Jaan Jaago ning uute liikmetena osutusid valituks Kristjan Randalu, Sten Šeripov, Evert Sundja ja kirjastaja Tier Music Publishing OÜ esindaja Sandra Perens. Revisjonikomisjonis jätkavad Imre Sooäär (komisjoni esimees), Margo Kõlar ja Tajo Kadajas.

"Äsja kolmeaastase ametiaja lõpetanud juhatus rõõmustab, et paljud püstitatud eesmärkidest said saavutatud ning EAÜ on liikunud suuri samme edasi olemaks kaasaegne ning läbipaistev autorite esindusorganisatsioon nii liikmete, koostööpartnerite kui klientide vaatest," sõnas teiseks ametiajaks valitud Karl-Ander Reismann.

"Hea meel on tõdeda, et uues juhatuse koosseisus on Eesti mitmekesine kultuurielu erinevate inimeste näol hästi esindatud ning ootame põnevusega eelseisvaid aastaid, kus saame endid sellele tööle pühendada ja Eesti autoritele ning kultuurivaldkonnale laiemalt veegi suuremat väärtust luua, " lisas Kristjan Randalu.

Eesti Autorite Ühingusse kuulub 2022. aasta lõpu seisuga 5859 liiget.