Maria Faust kultuuripreemiast: murtud käega kodus istudes teeb selline uudis suurt rõõmu

Maria Faust oli värske preemia üle väga üllatunud. "Ma just eile sain Kultuurkapitali auhinna veenva esituse eest Kaupo Kruusiaugu filmis ja siis just jõudsin kiruda, aga nüüd siis tuleb preemia muusika eest, ma olen selle üle väga õnnelik," kinnitas ta ja lisas, et kultuurkapitali aastapreemia tuleb talle suure üllatusena. "Aga mul on väga hea meel, sa ei kujuta ette ka!"

Möödunud aastal sai Faust erakordselt palju tähelepanu, kuna temast valmis portreefilm "Machina Faust". "See tähelepanu oli absoluutselt ootamatu, sest ma olen ju kogu aeg olemas olnud, need, kes muusikat kuulavad, teavad mind, sest ma pole eile sündinud ja karjääri alustanud, olen ikkagi üle 40-aastane inimene," sõnas ta ja lisas, et tegelikult pole talle isegi täpselt kohale jõudnud, miks see film inimestele nii korda on läinud.

Hetkel istub Maria Faust murtud käega kodus, kuid see ei tähenda tema sõnul mitte midagi ning kontserte ära jätta ei saa. "Midagi seisma ei jää, mul tuleb anda 16 kontserti murtud käega ja selle eest annan ma endale ise auhinna," rõhutas ta ja lisas, et loodetavasti ei murra ta lähiajal enam midagi. "See on kõige ebameeldivam asi, mis muusika juhtuda saab, sest sa pead mängima ühe käega, aga mis teha, sinu järgi ootab 100 inimest ja täismüüdid saalid, ma oleks pidanud ära surema, siis saaks kontserdid ära jätta."

2023. aastal on Fausti sõnul juba paigas ning kõik plaanid on tehtud. "Praegu plaanime juba 2024. aastat ette."