Lembit Peterson kultuuri elutööpreemiast: au on sellist tunnustust saada

Lembit Peterson sõnas, et uudis elutööpreemiast on mõnes mõttes ootamatu. "Eks elutööpreemia puhul on alati ka see küsimus, et selge, nüüd on elutöö tehtud ja aitab küll," kinnitas ta ja rõhutas, et see on rõõmustav ning au on sellist tunnustust saada. "See mõte on mulle alles väga värske, ma polegi väga palju suutnud selle peale mõelda."

"Mul on ka vastutustunne selle ees, mida olen teinud ja mida veel teha saan ja muidugi on hea meel, et märgatakse ja hea meel, et see tegevus, mida ma olen südamega teinud, on leidnud ka väljastpoolt tähelepanu," ütles ta ja kinnitas, et ta peab selle mõttega veel natukene harjuma.

"Muusika- ja teatriakadeemias ma hetkel enam ei tööta, kui 30. lend lõpetas, siis lõppes ka minu leping praegu, aga põhiliselt olen ma Theatrumis edasi, kust ma pole ka kunagi ära läinud, ma töötasin paralleelselt mõlemas kohas," sõnas ta ja lisas, et teater ligineb 30. tegevusaastale. "Mul on käsil üks Shakespeare'i näidend "Mõõt mõõdu vastu", mida me lavastame ja mis tuleb 30. märtsil esietendusele, põhienergia ja -jõud läheb sinna."

Hetkel läheb Petersoni sõnul Theatrumil hästi. "Loominguliselt väga pingsalt ja publik on meid suuresti üles leidnud, rõõm on sellest, et nii mõnigi etendus on välja müüdud, saal on meil muidugi väike, aga sellegipoolest," rõhutas ta ja lisas, et neil on praegu loominguline ja tugev trupp.