Estonian Voices'i uus lugu "Isale" räägib loo igatsusest

Ansambli sõnul räägib lugu on igatsusest endale armsa inimesega jagada hetki ja mõtteid. "Tihtilugu tunneme vajadust alles siis, kui neid meie kõrval enam ei ole. See on igaühe isiklik lugu."

Mitme auhinnaga pärjatud Estonian Voices on eksperimenteerimislembene vokaalsekstett. Nende ampluaa hõlmab jazz'i, klassikalist muusikat ja folki ning repertuaar koosneb nii originaalloomingust kui ka rahvamuusikast. Ansamblisse kuuluvad Kadri Voorand, Mikk Dede, Mirjam Dede, Maria Väli, Rasmus Erismaa ja Aare Külama.

Loo "Isale" muusika ja sõnade autor on Kadri Voorand. Singli kaanepildi joonistas Tencu.