Eesti publiku ette jõuab kontsert, millega tutvustati Eesti muusikat Dubai EXPO-l

Kontserdil esinevad Sander Mölder ja Estonian Voices koos kitarristi Jonas Kaarnametsa ning keelpillikvartetiga FourEst koosseisus Egert Leinsaar ja Marge Uus viiulil, Sandra Klimaitė vioolal ja Theodor Sink tšellol.

Kontsert on kombinatsioon esinejate originaalloomingust ja rahvamuusikast, mis on seatud tänapäevasesse impro-popi kõlavormi. Ansambli Estonian Voices kunstilise juhi Kadri Voorandi ja Sander Mölderi koostatud kava tuumpunkt on pilguheit Eesti rahvamuusika traditsiooni läbi laulu, mis on saanud mitmekülgsete vahenditega töötlused.

Kontsert toimub Pärnus Ammende villa aias.

Kuni 22. juulini kestev Pärnu muusikafestival toob suvepealinnas kuulajate ette kontserte ja muusikaelu sündmusi iga päev. Solistidena astuvad lavale viiuldaja Joshua Bell, Berliini Filharmoonikute juhtiv metsasarvemängija Stefan Dohr, Eesti Festivaliorkestri kontsertmeister Florian Donderer, muusikud Wayne Marshall, David Nebel ning eestlased Marcel Johannes Kits, Hans Christian Aavik, Martin Kuuskmann, Monika Mattiesen, Maarika Järvi, Katariina Maria Kits, Robert Traksmann, Theodor Sink, Triin Ruubel jpt.

Kollektiividena osalevad festivalil Eesti Festivaliorkester, Baltic Sea Philharmonic, Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkester, Sander Mölder ja Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, Politseiorkestri bigbänd ja Pärnu Linnaorkester. Ühtekokku osaleb Pärnu muusikafestivalil 200 muusikut.