Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Igavesti õites"

Neljapäeval avati Tallinnas Vaal galeriis grupinäitus "Igavesti õites", kus osalevad Tõnis Jürgens, Loora Kaubi, Rebecca Norman, Viivi Saikkonen, Marleen Suvi, Roman-Sten Tõnissoo. Näituse kuraator on Kaisa Maasik.

Grupinäitus "Igavesti õites" pakub isiklikke sissevaateid kujunemis- ja kasvamislugudesse. "See, kuidas keegi ennast täna (enda kehas) tunneb, on otseselt mõjutatud kokkupuutest teiste inimestega, nendega koos eksisteerides, kuid samas jäädes iseendaks," selgitatakse näituse tutvustavas tekstis.

"Näitusel on teosed, mis väljendavad siiraid tundeid, kaduvust, seksuaalsust ja enda kehas (eba)mugavalt tundmist. See on kui austusavaldus kasvamisele, mille käigus õpitakse end ja enda eri tahke tundma, lahti laskma teiste ootustest ja isiklikust piinlikkustundest," tuuakse kirjelduses välja.

"Igavesti õites" on avatud Vaal galeriis kuni 1. juunini.