Ivar Sakk avas näituse oma 1990. aastate plakatikunstist

Ivar Sakk tegi 1990. aastatel palju plakateid nii Vaal galerii kui ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori tellimusel. Näitus "Posteretro" koondab suurel hulgal tollaseid kultuuriplakateid, aga ka natukene poliitikat, meelelahutust ja muud käsitlevat.

"Ise ma vaatan seda kui ajastu dokumenti. Need kontserdid, näitused, sündmused, mida siin on kajastatud, annavad kuidagimoodi selle kvintessentsi, selle sama ajastu ilme päris hästi edasi. Mul on endal ka väga huvitav vaadata selles mõttes, et iialgi pole olnud seda aega ja võimalust ja raha ja tahtmist kõiki neid kokku koguda," selgitas Sakk.

Ta märkis, et kuigi tehnilised vahendid olid 1990. aastatel võrreldes praegusega plakatikunstniku jaoks piiratumad ja kiire töötempo tõttu oli aega vähem, siis loominguliselt võis see aeg olla mõnes mõttes ka vabam.

"Praegune kommunikatsiooni ja reklaami ja public relations'i (ingl k - avalike suhete) maailm on ennast juba nagu tsementeerinud. Tollel ajal oli see väga lapsekingades veel," ütles ta.

Saki tollaste plakatite seas domineerivad must ja valge värv. Nende kasutamise tingisid nii majanduslikud olud kui ka kunstiline valik.

"Oli vaja vastanduda sellele samale Snickersi ja Coca-Cola ja muude reklaamide uputusele. Ja teisest küljest jälle see üks värv, must ja valge, olid nagu ainuvõimalikud," selgitas Sakk.

Näitus on Haapsalu Linnagaleriis avatud märtsi lõpuni.