Trump Nils Landgreniga lava jagamisest: ta võttis mind kui võrdset partnerit

Kuigi Trump sõnas, et kuigi ta ei taha muusikat spordiga võrrelda, on muusiku elus tippspordi element sees. "Kui muusikat professionaalsel tasemel teha, siis see nõuab igapäevast tööd iseendaga, oma häälega, oma pilliga. See on paratamatu."

Hiljaaegu jõudis lettidele Trumbi ansambli JT Conceptioni uus album "How Far Can You Go?". Oma loomingut kirjeldab Trump kui instrumentaalset jazz-funk'i. "See on see, mis mind ennast ka kõnetab ja alati käima ajab," märkis muusik.

Kuna Eesti jazz'i-skeene on küllaltki väike, proovib Trump Maarjamaa piiridest kaugemale murda ning tänaseks on ta mitmete välismaiste muusikutega koostööd teinud. Teiste hulgas on ta lava jaganud Nils Landgreniga.

"Tegemist on inimesega, kelle muusika taustal ma üles kasvasin ja kellele ma vaatan elu lõpuni alt üles. Ma mäletan väga hästi esimest kohtumist temaga – ei olnud väga mugav. See oli õnneks prooviruumis, mitte kohe laval. Aga Nils on lihtsalt nii läbi ja lõhki imeline inimene, et ta suutis esimese loo ajal kõik need pinged maha võtta ja võttis sind kui võrdset partnerit," kiitis ta. "Ma usun, et see ongi tippmuusikute põhinüanss, sealt see õige essents tulebki – sa võtad igasugust lavapartnerit võrdselt."