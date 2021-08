Galerii. Selgusid Eesti jazziauhinnad 2021 võitjad

Aasta jazzmuusik 2021 auhinna pälvis rahvusvahelise haardega nõutud jazzpianist Holger Marjamaa; populaarsust kogunud lauljatar ja helilooja Rita Ray pärjati noore jazzitalendi tiitliga; aasta Jazzansambel 2021 on hiljuti uue albumi "Kevad" välja andnud Joel Remmel Trio; aasta jazzihelilooja 2021 on muusik ja helilooja Erki Pärnoja ning jazziedendaja 2021 on Philly Joe's TV, mis käivitas keerukal ajal veebikontsertide sarja ning pani 2020. aasta lõpuks käima oma telekanali.

Aasta jazzmuusik 2021 auhinnaga tunnustatud Holger Marjamaa on õppinud Eesti muusika- ja teatriakadeemias, Sibeliuse akadeemias Soomes ning mõned aastad tagasi viis karjäär Holgeri New Yorki, kus ta asus õppima Manhattan School of Musicu konservatooriumi magistrantuuris. Aasta jazzmuusik saab preemiaks 3500 eurot Eesti autorite ühingult, Jazzkaarelt ja jazzliidult.

Noore jazzitalendi auhinnaga pärjatud Rita Ray, kes avaldas 2019. aastal oma debüütplaadi "Old Love Will Rust" ning pälvis neli nominatsiooni Eesti muusikaauhindadel, saab auhinnaks 1000 eurot Telliskivi loomelinnaku poolt ning võimaluse esineda aasta jooksul Jazzkaare korraldatud kontserdil.

Aasta jazzansambel 2021 auhinna pälvinud Joel Remmel Trio on oma 10 tegutsemisaasta jooksul andnud arvukalt kontserte ja salvestanud neli albumit. Ansamblis musitseerivad lisaks Joel Remmelile klaveril veel Heikko Remmel kontrabassil ning Ramuel Tafenau löökpillidel. Aasta jazzansambel pälvib preemiana 1000 eurot.

Helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja võitis aasta jazzihelilooja 2021 auhinna. 2016. aastal ilmus kitarristi debüüt-EP "Himmelbjerget". Filmilikule tunnetusele toetuv muusika sai jätku albumi "Efterglow" näol. 2018. aastal oli Pärnoja mastaapse kunstideülese Jazzkaare kontsertetenduse "Saja lugu" muusika looja, selle muusikaga ilmus 2018. aastal ka heliplaat, mis kandideeris Eesti muusikaauhindadel. 2020. aasta veebruaris avaldas ta sooloalbum "Leva" ning tänavu jõudis albumile ka kooriteos "Anima Mea", mille Pärnoja kirjutas koorile Collegium Musicale. Võitjale on 2000 euro suurune preemia Eesti autorite ühingult.

Jazziauhindu annavad iga-aastaselt välja festival Jazzkaar ja Eesti jazzliit koostöös toetajatega. Sel aastal pälvisid kõik võitjad fotograaf Kaupo Kikkase tööd seeriast "Ansel". Kokku esitati Eesti jazziauhindadele sadakond nime, kelle seast valis žürii välja nominendid. Eesti jazziauhindade võitjad selgusid žürii ja publiku hääletuse ühistulemisena, sealjuures oli publiku hääl võrdne ühe žürii häälega.