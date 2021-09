Collegium Musicale tähistab Pärdi sünnipäeva kontsertidega Tšehhis ja Poolas

Kontserdid toimuvad 11. septembril Ostravas ja 12. septembril Katowices. Viimasega tähistatakse lisaks Arvo Pärdi sünnipäevale ka Katowice linna sünnipäeva. "Kuna Katowice linna sünnipäev on Arvo Pärdiga samal ajal, siis saime kutse palvega esitada Arvo Pärdi muusikat," rääkis koori dirigent Endrik Üksvärav. Ta lisas, et Poolaga seovad Collegium Musicalet juba pikaajalised suhted, lisaks Arvo Pärdi loomingule on koori esituses kõlanud seal ka Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa ja Veljo Tormise looming.

Kammerkoori Collegium Musicale, mis annab aastas keskmisel 40 kontserti, lõi Endrik Üksvärav 2010. aastal. 2017. aastal võitis Collegium Musicale rahvusvahelisel EBU / Euroradio konkursil Let the People Sing Sing grand prix ning Eesti kooriühing on koori kolmel korral nimetanud Aasta kooriks.

Kultuurikapitali helikunsti sihtkapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastal aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui ka välismaal.