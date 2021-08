Pühalepa muusikafestival teeb kummarduse Alo Mattiisenile

"Pühalepa muusikafestival on teadaolevalt ainus festival maailmas, kus tõepoolest igal aastal kõlab Erkki-Sven Tüüri looming. Kuna tänavu oleks Alo Mattiisen saanud 60. aastaseks, siis otsustasime teha talle kummarduse. Alo Mattiisen sai laiemalt tuntuks läbi isamaaliste laulude, kuid ta on kirjutanud muusikat väga erinevates žanrites. Nii kõlavadki laupäevasel kontserdil Alo Mattiiseni Tšellosonaat (1986) ja Süit kammerorkestrile (1990). Ühtlasi seob mõlemat heliloojat see, et aastal 1983 andis Erkki-Sven Tüür just Alole üle ansambli "In Spe" juhtimise," rääkis Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Vaadates tagasi kümnele festivaliaastale, ütles Üksvärav, et festivali alustalad ja põhimõtted on läbi aastate olnud samad – soov korraldada Hiiumaal kõrgetasemelist klassikalise muusika festivali, soov et Erkki-Sven Tüüri muusika kõlaks tema kodusaarel ja soov toetada Hiiumaa vanimat kirikut - Pühalepa kirikut. "Me ei ole küll kontsertide arvu poolest suured, kuid meie eesmärk on kvaliteedis," ütles ta. Üksvärav lisas, et tema enda jaoks on üheks oluliseks sammuks kindlasti Hiiumaa kammerorkestri (HIKO) loomine eelmisel suvel. "HIKO sai loodud küll festivaliga seoses, kuid plaanid sellega on laiemad ja kontserte anname ka väljaspool festivali."

Kümnes Pühalepa muusikafestival on eriline selle poolest, et lisaks augustikuisele põhifestivalile toimusid festivali erikontserdid juba ka juunis ja juulis - 12. juunil andis esmakordselt Hiiumaal kontserdi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja 17. juulil tuli Kärdla kirikus ettekandele Maria Fausti "Maarja missa".

10. Pühalepa muusikafestivali kava:

Reedel, 6. augustil

Kell 18 Pühalepa kirikus avakontsert "Gambadel" (Henry Purcell ja J. S. Bach)

Jaye Consort (FIN/EST)

Koosseisus: Markus Kuikka, Varpu Haavisto, Mikko Perkola ja Arvo Haasma

Kontsert toimub koostöös festivaliga Gambavaim.

Laupäeval, 7. augustil

Kell 17 Kärdla kirikus "Tüür ja Mattiisen"

Erkki-Sven Tüüri Viiulikontsert nr 2 "Angel's Share"

Alo Mattiisen "Süit kammerorkestrile" ja "Tšellosonaat"

Hiiumaa kammerorkester (HIKO), solistid Robert Traksmann (viiul), Johannes Välja (tšello), Johan Randvere (klaver). Dirigent Endrik Üksvärav.

Hiiumaa Kammerorkester (HIKO) on asutatud 2020. aasta suvel dirigent Endrik Üksvärava eestvõtmisel. Orkester tegutseb professionaalsetel alustel ja selles mängivad Hiiumaa seotud muusikud ning Hiiumaa sõbrad. Orkestri kontsertmeister on Robert Traksmann. Dirigent Endrik Üksvärav.

Pühapäeval, 8. augustil

Kell 14 Pühalepa kirikus "Laurentsiuse lugu" (Arvo Pärt ja Pärt Uusberg)

Pärt Uusbergi uue kooriteose "Laurentsiuse lugu" maailmaesiettekanne. Teose teksti autor on Doris Kareva.

Kammerkoor Collegium Musicale, orelil Piret Aidulo.

Festivali kunstiline juht on dirigent Endrik Üksvärav. Festivali korraldaja on MTÜ Kerema Kultuurikoda. Festivali korraldamist toetavad Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Hiiumaa vald, Hiiumaa Sõprade Selts, Selver, Liviko, Muusikaelu.ee