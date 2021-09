Kaupo Kikkas avas oma esimese NFT krüptokunsti kollektsiooni

Esimese kollektsiooni moodustavad autori fotod ja videod skulptuurist "Sfäär-20", mis on esimesel koroonapiirangute ja -sulgemiste perioodil loodud teos, mille kontseptsiooni sisse kuulus ka selle hävitamine autori poolt. Teosest ongi seetõttu säilinud vaid pildid ja videod.

"See oli hetk, kus maailm oli paanikas ja reageeris viirusele keeldude ja käskudega, tundsin, et minu ainuke võimalus sellest ärevusest vabaneda on põgeneda metsa," kinnitas Kikkas ja lisas, et pani selle teose sisse oma ärevuse ja tunded kogu tolle hetke viltu vajunud maailmast. "Ühtlase viis see mind otsuseni, et nendest tunnetest vabanemiseks peab see teos ka hävinema."

Kaupo Kikkas on fotokunstnik, kes tegutseb ka audiovisuaalse- ja installatsioonikunstiga. Enim on tähelepanu pälvinud tema portreed muusikutest ja heliloojatest.