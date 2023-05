Festival Jazzkaar kogus tänavu üle 18 000 külastuse

"Oleme väga rõõmsad, et jazzisõbrad külastasid sel kevadel väga suure huviga kontserte, ilmselt on see lootusrikas märk sellest, et hoolimata pitsitavast inflatsioonist vajab publik hingepaitust kvaliteetsest kultuurist, et oleks rohkem jõudu ja jaksu igapäevaraskustega silmitsi seista," sõnas Anne Erm.

Festivali raames toimus kokku seitse väljamüüdud kontserti: Mike Stern Band, Michelle David & The True-tones, The Baylor Project, Liisi Koikson & Joel Remmel, "Saja lugu 5" Erki Pärnoja ansambel & VHK keelpilliorkester ning kodukontserdid Maria Faust ja Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand.

Jazzkaarel toimus ka linnaruumiprojekt, mille raames esinesid noored muusikud haiglates, päevakeskustes, bussijaamades, turgudel, koolides, lasteaedaes ja mujal avalikus linnaruumis, kontserte kuulas 5132 inimest. Tasuta kontsertide päeva raames toimus 11 eriilmelist muusikasündmust, mida kuulas üle 2000 inimese.

Jazzkaar 2023 toimus 23. aprillist 30. aprillini Telliskivi Loomelinnakus Vabal Laval ja Fotografiska Tallinnas, samuti Tartus, Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Otepääl ja Kuressaares.