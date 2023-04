Jazzkaare produtsent: toome tahetud artistid väiksesse Eestisse

Linnaruumi kontsertidel esinevad noored muusikud MUBA-st, EMTA-st ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast. Linnaruumiprojekt on festivali osa juba 14. korda. Kokku toimub üle 70 kontserdi Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.

"Jazzkaare jaoks on alati oluline tuua jazz'i inimestele lähemale ja tuua jazz kontserdisaalist välja," põhjendas Jazzkaare linnaruumiprojekti koordinaator Kerli Peetsalu. "Kontserdid toimuvad näiteks muuseumides, raamatukogudes, lennujaamas, rongis, bussides."

Raadiomaja liftides üllatasid esmaspäeva hommikusi töötajaid ja külalisi elava muusikaga saksofonist Martin Järmut ja kitarril Aleksandr Žedeljov.

"Kõigil on erinevad reaktsioonid, aga väga tore on näha, kui telefon kohe välja tuleb ja filmima hakatakse," kommenteeris Järmut liftis esinemist.

"Enamasti pop-jazz'i, jazz'i, improviseerisin. Rahulikult tinistasin siin omaette," rääkis Järmut, mis stiilis muusikat ta töötajatele ette kandis.

Pühapäeval alanud Jazzkaare festivalil toimub kokku üle 120 sündmuse, neist 40 põhiprogrammi kontserti, kus astuvad üles nii maailmanimed kui ka kohalikud muusikud.

"Me toome need nimed, keda just praegu kõik maailmas tahavad, väiksesse Eestisse," kinnitas Jazzkaare produtsent Eva Saar. "Ja samamoodi on Eesti artistidega – need, kes peaksid praegu tähelepanu pälvima, on programmis."

Ühed oluliseimaid tänavused esinejad on Saare sõnul Ameerika saksofonist Ben Wendel ja viie Grammy nominent The Baylor Project. Nende Eestisse toomisega on Saar kõvasti vaeva näinud ning läbirääkimised on kestnud pikalt.

"Teeme koostööd Aprill Jazziga Soomes ja Leedu festivaliga Kaunas Jazz, et saada parimad nimed meie piirkonda," lisas ta.

Jazzkaar kestab 30. aprillini.