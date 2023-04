Pildid: raadiomaja liftides kõlas esmaspäeva hommikul elav muusika

Aleksandr Žedeljov ehk Faershtein on helilooja, muusik, produtsent, kes tegeleb kammer-, jazz- ja elektroonilise muusikaga. Ta on lõpetanud jazzkitarri erialal Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureusekraadi audiovisuaalse kompositsiooni erialal.



Martin Järmut on saksofonist, kes alustas oma õpinguid üheksa aastat tagasi klassikalise saksofoni erialal ning hetkel õpib ta Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika osakonnas.

Jazzkaar avati pühapäeval uudisteosega "Kitarriookean", festival kestab kuni 30. aprillini.