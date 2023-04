Liisi Koikson ja Joel Remmel andsid välja duoalbumi "Põimumised"

Koikson ja Remmel on aastaid koos musitseerinud nii suuremates kollektiivides kui ka duona, ent plaadini jõudsid alles nüüd.

"Joeliga oleme neid lugusid juba mõned aastad esitanud ja nad on mitmete kontsertidega jõudnud sellesse valmidusastmesse, et praegu tundus õige hetk mõned neist ka salvestada. Tahtsime jäädvustada kergelt live-tunnetust ja mulle tundub, et see õnnestus. Ilus läbilõige meie lemmikutest eesti lugudest," rääkis Koikson.

Ka Remmeli jaoks on antud projekt väga erilise tähendusga, tõdes ta. "Liisiga laval olemine on justkui pidupäev — alati on tore ja eriline. See muutis esmapilgul salvestamise veidi keerulisemaks, kuna enda ootused olid kõrgele kruvitud," rääkis ta.

"Tagasi vaadates oli ka stuudios olemine samamoodi vahetu ja mõnus olemine ja mis kõige tähtsam — õnnestus tabada see õige emotsioon, mida muidu ka kontserdil otsime. Kui enamasti on pärast pikka tööprotsessi enda muusika kuulamine pigem harv nähtus, siis "Põimumisi" kuulan ja tõepoolest naudin jätkuvalt."



Albumi "Põimumised" esitluskontserdid toimuvad festivali Jazzkaar raames 23. aprillil Tartus Elleri koolis ning 29. aprillil Fotografiska Tallinnas.