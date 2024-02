Robert Jürjendal tulevasest autorikontserdist: kuskil on lootus ja valgus

Kahe orkestriga astub Jürjendal lavale esimest korda. "See on väga inspireeriv. Veel eile olin ma oma kujutlustes ja noodipaberite sees, aga nüüd, kui siin esimesed fraasid juba kõlasid, mil see kõik tuleb muusikute tasandile ja iga ühe puudutus ja panus on selles oluline, siis seda on hästi vahva tajuda," kommenteeris kitarrist ja helilooja Robert Jürjendal.

Kontserdikavas on üheksa lugu, mida Jürjendal hakkas kirjutama 2020. aastal – enne koledaid aegu, nagu ta ise ütleb. Kuna instrumentaalmuusika kõneleb pealkirjade kaudu, ütleb ta, et vihjeid võibki otsida pealkirjadest.

"Ma ikka olen mõtetega inimeste juures ja eks loodus käib siia juurde. Vahva on see, et meil on näiteks kavas lugu "Sulavad suhted" ja samal ajal on veel viimast jääd ja lund õues, nii et seda võib võtta nii looduse koha pealt kui inimsuhete koha pealt," selgitas Jürjendal.

Kontserdi pealkirja "Avatud horisondid" taga peitub Jürjendali sõnul helge sõnum. "Minu jaoks ei ole veel siin maailmas kõik kadunud, kuigi vahepeal on mitu korda selline tunne peale tulnud. Ta on nii ja naa, on sellist tumedamat tunnet, aga ma näen, et kuskil ikkagi helendab valgus ja see on põhisõnum selle kontserdi puhul, et kuskil on lootus ja valgus. Aga me peame ise selleks tööd tegema ja muusikal on selleks hea roll," rääkis Jürjendal.