Kontserdisarjas "Aavik Salzburgis" kõlab Mozarti muusika 400-aastasel pillil

Kontserdisarjaga täitub Hans Christian Aaviku ammune unistus esitada kõik Mozarti viiulikontserdid ning tutvustada publikule enda jaoks tähendusrikkaid teoseid. "Tallinna Kammerorkester on absoluutselt parim koosseis, kellega seda teha. Nendega algas minu koostöö aasta aega tagasi. Kohene klikk orkestriga inspireeris mind nii väga, et siit sai alguse mõte ühisest kontserdisarjast," ütles Aavik.

Lisaks Mozarti viiulikontsertidele, mida saab kuulda sarja "Aavik Salzburgis" igal sündmusel, ja Mozarti rondodele, mida esitatakse kokku kolmel korral, mahub solisti sõnul igasse kontserdisse veel absoluutselt kõige meeldivamat muusikat, mida ta on tahtnud publikuga jagada, sealhulgas kuuleb ka kaasaegset muusikat.

"22. veebruaril mängime ühe suurteosena Mozarti 39. sümfooniat, mis on olnud üks minu lemmikutest juba väga pikalt. Iga osa on tõeline pärl ning ma olen kindel, et see ei jäta kedagi publikust ükskõikseks. Nagu sarja esimesel kontserdil, nii ka seekord esitame selle aasta Grammy võitja Jessie Montgomery nüüdismuusika pala. Montgomery "Strum" on rikkalik oma uute rütmide ning harmooniate poolest," rääkis Aavik.

"Märtsi kontsert on ehitatud üles ideele kombineerida Mozarti ning Haydni looming. Selle kontserdi nüüdismuusika teos on Schnittkelt, kes kirjutas vägagi humoorikalt loo "Moz-art à la Haydn". Aprillikuus tuleb esmaettekandele Kristjan Randalu arranžeering Mozarti loomingust viiulile ja kammerorkestrile ning kavas on ka lisaks 4. viiulikontserdile Mozarti 41. sümfoonia, mis on absoluutne tippteos ja mille finaal on tõeline tulevärk. Mais tuleb suur kontsert sarja kunstilise juhi Tõnu Kaljuste dirigeerimisel, kus Tallinna Kammerorkestrile lisaks liitub esitajate koosseisuga Eesti Filharmoonia Kammerkoor," lisas solist.

Hans Christian Aavik mängib Eesti Pillifondile kuuluvale Giovanni Paolo Maggini viiulil, mis pärineb umbes aastast 1610 Bresciast Itaaliast. Poogna valmistas Victor Fétique umbes 1930. aastal Prantsusmaal. Maggini viiuli on andnud pillifondi käsutusse perekond Sapožnin.

22. veebruari kontserdist Mustpeade majas teeb otseülekande ka Klassikaraadio.