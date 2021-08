Viiuldaja Hans Christian Aavikule anti üle hinnaline viiulipoogen

Hans Christian Aavik mängib pillifondi kogusse kuuluval pillimeister Giovanni Paolo Maggini umbes 1610. aastal valmistatud viiulil, mis kuulus Vladimir Sapožnini vanaisale Vladimir "Boba" Sapožninile.

"Hans Christian Aavik on andekas noor viiuldaja, kes on mitmetel tunnustatud konkurssidel saavutanud auhinnalisi kohti. Elame perega tema saavutustele kaasa ning liigutav on kuulata teda vanaisa viiulil mängimas," rääkis Vladimir Sapožnin.

Pillifondi kuulub kümme ajaloolist meistripilli ja kaheksa ajaloolist poognat. Pillifondi kollektsiooni pillid ja poognad kuuluvad valdavalt erainvestoritele, kes annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse.

Sihtasutuse Eesti pillifond asutas 7. detsembril 2015 kultuuriministeeriumi initsiatiivil AS Swedbank, Eesti rahvuskultuuri fond ning maestro Paavo Järvi. Fondi asutamise ja tegevuse põhieesmärk on Eesti keelpillimängukultuuri rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja muusikute karjääri toetamine.