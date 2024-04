Mustpeade majas kõlab Mozartist inspireeritud Kristjan Randalu uudisteos

Viiulisolist Hans Christian Aavik kuulis Pärnu muusikafestivalil pianist Kristjan Randalu Mozarti interpretatsioone džässivõtmes ja sellest tuli idee ka kammerorkestri kontserdisarja jaoks.

"Mulle meeldib tohutult džäss, ma kuulan seda hea meelega, aga ma pole seda viiuliga teinud. Siis ma mõtlesin, et küll oleks huvitav, kui ta kirjutaks ühe loo kammerorkestrile ja hoopis viiulile solistiks," rääkis viiuldaja Hans Christian Aavik.

Kristjan Randalu osaleb sel kontserdil heliloojana, ise ta klaveri taha ei istu.

Randalu sõnul huvitab teda, kuidas leida vanemast repertuaarist uusi impulsse.

"Eesmärk oli vaadata, kuidas rütmiliselt-harmooniliselt natuke midagi väänata, võib-olla mingeid särtsumomente leida, ja kuidas siis ikkagi Hans Christiani viiulipartiid kujundada," sõnas helilooja Kristjan Randalu.

"Selles loos on tõesti väga palju energilist materjali. See algab küll väga mozartlikult, aga edasi läheb väga džässilikuks. Ta on kirjutanud mulle väga ägedad käigud, mida tavaliselt tõenäoliselt klaveri, mitte viiuli peal mängitakse," lisas Aavik.

Randalu on tuttav nii džässi kui ka klassikalise muusika austajatele. Žanripiiride hägustamist ja ületamist peab ta loomingu loomulikuks osaks.

"Tänapäeval on nagunii muusikas kui tervikus nii palju sümbioose ja segunemisi toiminud, et ei peagi tingimata neid silte ja sahtleid ja žanre nimetama, aga seda on ehk pigem publikule vaja, et need pidepunktid anda," arutles ta.

"Me võtame kokku kõige paremad ühest žanrist ja kõige paremad teisest. Ma arvan, et seal ei saagi midagi halba välja tulla, vaid sealt tuleb midagi erilist, mida ei olegi varem tehtud. Mulle endale meeldib ka neid piire kombata," märkis Aavik.

Sarja "Aavik Salzburgis" raames esitab Hans Christian Aavik koos Tallinna Kammerorkestriga Mozarti viis viiulikontserti. Esimene kontsert toimus novembris, viimane tuleb maikuus.