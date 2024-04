Maailmaesiettekandele jõuab Kristjan Randalu uudisteos "QR-tet"

Randalu kirjutas "QR-teti" pandeemia ajal. "Pärast täielikku seisakut vaheldusid maailmas olematute etteteatamistega avatuse ja suletuse perioodid. Reisivale ja esinevale muusikule tähendasid piirangud sisuliselt töökeeldu," ütles helilooja.

"QR-koodide skaneerimine igas olukorras muutus argipäeva osaks, tavapärasele kulgemisele oli otsekui täiskiirusel käsipidur peale tõmmatud. Stagnatsiooniaeg ja senikogematu olukord, läbiv ebakindlus, samas ikkagi liikumine võimalikke piire kombates. Omamoodi märgiliselt (või siis temaatikast ärasõnatuna) jäi valminud teos paariks aastaks omaette karantiini ja kõlab alles nüüd," märkis autor.

Kristjan Randalu on hinnatud muusik nii pianisti kui ka heliloojana nii džässi kui ka klassikalise muusika vallas. Ta on õppinud Karlsruhes ja Kölnis Stuttgarti muusikakõrgkoolis, Londoni kuninglikus muusikaakadeemias ja New Yorgi Manhattan School of Musicus. Heliloomingut on ta tudeerinud Daniel Schnyderi ja Jaan Räätsa juures, oma eeskujudeks peab ta Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsat.

M4GNET kvarteti koosseisu kuuluvad Robert Traksmann (I viiul), Katariina Maria Kits (II viiul), Mart Kuusma (vioola) ja Siluan Hirvoja (tšello).

Kvartett M4GNET Autor/allikas: Veljo Poom

Randalu "QR-teti" maailmaesiettekanne toimub 21. aprillil kell 17 Mustpeade majas ning kordusena 22. aprillil kell 19 Tallinna Teletornis. Lisaks esitab M4GNET kvartett kontsertidel keelpilliklassikat - Schumanni ja Brahmsi esimesi keelpillikvartette.

Kontsert toimub Tallinna Kammerorkestri kammermuusika sarjas. Sarja kunstiline juht on Leho Karin.