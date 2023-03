Kristjan Randalu "Poeedi armastuse" uusvormist: püüan seda teha endapärasemaks ilu kaotamata

Robert Shumann kirjutas häälele ja klaverile mõeldud 16-osalise laulutsükli "Poeedi armastus" Heinrich Heine luuletekstidele.

"Mind huvitas ka väljakutse, kui palju on sellel muusikal pistmist muusika ja teksti sümbioosiga, et just vaadata ka, mida teeb see muusika ilma selle tekstita," rääkis Randalu "Aktuaalsele kaamerale".

"Miks see mind köitis? See on heas mõttes ilus muusika. Ta ei ole naiivne või banaalne ja mind huvitas, kas ma saan seda muusikat natuke siit-sealt kohendada, muuta ja endapärasemaks teha ilma, et seda ilu sealt tingimata välja võtta," lisas ta.

Kui algselt kestis kogu tsükkel umbes pool tundi, siis Randalu esitus vältab umbes 70 minutit.

"Juba see ajaline võrdlus näitab, et sinna on midagi lisandunud ja päris suur osa sellest on ka teadlikult jäetud täitsa niimoodi džässilikus võtmes improvisatsioonilisteks vormideks," selgitas Randalu.

"Need on tõepoolest sellised kadentsid, aga siis on ka improvisatsioonid, mis baseeruvad nendel lugudel, lauludel ja muidugi see ei ole vaba improvisatsioon, ma olen selle algse Schumanni loominguga ikka seotud," märkis ta. "Aga asja mõte ongi vaadata, mida ma saan selles hetkes ka tekitada, ja see tähendab automaatselt et iga esitus on erinev."

Kontserdid toimuvad sel nädalal Viljandis, Tartus, Pädastes ja Arvo Pärdi keskuses.