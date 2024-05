Barokk ja tänapäev kohtuvad suvisel muusikafestivalil Klaaspärlimäng

Tartu klassikalise muusika festival Klaaspärlimäng toob tänavu lavale mitmeid barokkmuusika pärleid paljude eesti- ja välismaiste koosluste esituses. Nagu tavaks, toob festival lavale ka midagi ootamatut. Seekord võib selleks pidada kontserti "Lähis-Ida ja baroki treff", kus valitud barokkteoseid esitatakse idamaistel instrumentidel.

"Raamist välja" on samuti ka juba tavaks saanud kontsert Autovabaduse puiesteel – seekord astub üles ansambel Zetod.

Spetsiaalselt festivaliks Eestisse saabuv suurmeister Gidon Kremer näitab oma viiuldajatalenti koos Kremerata Balticaga.

Sel aastal väärib esmaettekannetest esiletõstmist Leedu helilooja Loreta Narvilaite sulest valminud "The Rain Falls Far From Us".

Valitud kontsertidel jäädvustab muusika emotsiooni lõuendile oma erilise stiiliga tuntud kunstnik Anna Litvinova.

Klaaspärlimäng toimub Tartu Jaani kirikus 4.–9. juulini.