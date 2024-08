Aavik Duo andis Deutsche Grammophoni alt välja enda kolmanda singli

Maailma vanim plaadifirma Deutsche Grammophon, mis tegutseb juba aastast 1898, andis 2. augustil välja Aavik Duo kolmanda singli "The dance of the Magazitly" (E. Oja Aeliita süit III osa: Magatsitlite tants), millel kõlab esmakordselt 20. sajandi Eesti helilooja Eduard Oja muusika.

Hans Christian Aavik kommenteerib: "Olen äärmiselt õnnelik, et DG oli nõus meie ideega salvestada Eesti helilooja Eduard Oja muusikat. Olen kindel, et see on eesti kultuuris väga oluline ja märkimisväärne hetk. Sarja "Musical Moments" (mille alt singel ilmus) kuulatakse väga palju ning loodan, et ka muu maailm vaimustub Eduard Oja geniaalsusest!"

Karolina Aavik lisab: "Salvestada Eesti muusikat maailma suurimale plaadifirmale on tõeline privileeg. Näha, kuidas Grammy võitnud produtsent vaimustus samuti Oja loomingust salvestuse käigus oli äärmiselt inspireeriv!"

Aavik Duo koosseisus Hans Christian Aavik (viiul) ja Karolina Aavik (klaver) kuulub uue põlvkonna esindajate hulka, keda iseloomustavad värsked ideed, mitmekesine repertuaar ja julgus riskida. Viiuldajat ja pianisti ühendab austus muusika suhtes, süvenemine teosesse ja selle konteksti. Aavik Duot kiidetakse nende loomuliku ja siira muusikatunnetuse ning ka särava virtuoossuse ja peene kõlameele poolest, mis on toonud neile hulga auhindu ja äramärkimisi mainekatel rahvusvahelistel konkurssidel.

Aavik Duo järgmine kontsert "Traditsioon" toimub 10.08.24 kell 17:00 Arvo Pärdi keskuses, kus koos nendega astub lavale ka viiuldaja Triinu Piirsalu.