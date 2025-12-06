X!

Eesti Keelpillimängijate Konkursi võitis Triinu Piirsalu

Muusika
Esimese preemia laureaat Triinu Piirsalu
Esimese preemia laureaat Triinu Piirsalu Autor/allikas: Rene Jakobson
Muusika

Eesti Keelpillimängijate KonkursiI pälvis esimese preemia Triinu Piirsalu, teise preemia said Aleksander Traksmann, Ali Amishov ja Uku Toots ning kolmanda preemia Ekke Rainer Arndt.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimunud konkursil said finalistidiplomid Brendan Aleksander Tarm, Maria Martin ja Karoliina Kuppart.

Eripreemiad:

Lossimuusika kontserdisarja eripreemia: kontsert 4. jaanuaril Kadrioru lossis – Triinu Piirsalu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia eripreemia: õppe- või kontsertreis 1000 euro väärtuses – Ekke Rainer Arndt

Pärnu Linnaorkestri eripreemia: esinemine solistina Pärnu Linnaorkestri kontserdil kahe järgmise hooaja jooksul – Triinu Piirsalu

Tallinna Kammerorkestri eripreemia: kontsert Tallinna Kammerorkestriga kahe järgmise hooaja jooksul – Uku Toots

Eesti Kontserdi eripreemia: kontsert Eesti Kontserdi järgneva kahe hooaja jooksul – Brendan Aleksander Tarm

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri eripreemia: esinemine Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri solistina – Triinu Piirsalu

Eripreemia kontsertmeistrile väljapaistva esinemise eest Eesti Keelpillimängijate Konkursil – Lea Leiten

Eesti Keelpillimängijate Konkursi ajalugu ulatub 1969. aastasse ja on muusikute ringkonnas hinnatud ning oodatud sündmus.

2015. aastal võitis konkursi tšellist Marcel Johannes Kits, 2020. aastal viiuldaja Hans Christian Aavik.

Osalejaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Paula Šūmane (viiul, Läti, žürii esimees), Jari Valo (viiul, Soome), Arigo Štrāls (vioola, Läti), Fabio Presgrave (tšello, Brasiilia) ja Siret Lust (kontrabass, Suurbritannia/Eesti).

Eesti Keelpillimängijate Konkurss toimus Eesti Muusikanõukogu, MTÜ Muusikaline Noorus Eestis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri koostöös.

Eesti Keelpillimängijate Konkursi auhinnasaajad ja žüriiliikmed Autor/allikas: Rene Jakobson

Toimetaja: Annika Remmel

