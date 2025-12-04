Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

"See on professionaalne konkurss, mitte "sähvatus", kus osaleja astub lavale ja esitab kolme minuti pikkuse teose. Mängijad peavad ette valmistama suure hulga muusikat, mis on eraldi professionaalsuse näitaja. Lisaks muusikalisele virtuoossusele on oluline ka muusiku intellektuaalsus, lai silmaring, kultuuri tundmine ja maailma tajumine," sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia keelpillide õppejuht, viiuli professor Arvo Leibur. Konkursi eesmärk on ka keelpillimängijate omavaheline kohtumine, tulla kokku ja vahetada muusiku- ja lavakogemusi. "Tekivad uued suhtlused ja koostööd," lisas Leibur.

Novembri lõpus selgusid Eesti Keelpillimängijate Konkursi finalistid: Uku Toots (viiul), Karoliina Kuppart (viiul), Triinu Piirsalu (viiul), Ali Amishov (vioola), Maria Martin (tšello), Brendan Aleksander Tarm (tšello) Ekke Rainer Arndt (tšello) ja Aleksander Traksmann (tšello).

Osalejaid hindab rahvusvaheline žürii koosseisus Paula Šūmane (viiul, Läti, žürii esimees), Jari Valo (viiul, Soome), Arigo Štrāls (vioola, Läti), Fabio Presgrave (tšello, Brasiilia) ja Siret Lust (kontrabass, Suurbritannia/Eesti).

Finaalkontsertide otseülekandeid saab ERR-i kultuuriportaalist vaadata 4. ja 5. detsembril algusega kell 19.00