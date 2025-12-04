X!

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

Muusika
Eelmisel korral, 2020. aastal võitis konkursi Hans Christian Aavik
Eelmisel korral, 2020. aastal võitis konkursi Hans Christian Aavik Autor/allikas: EMTA
Muusika

4. ja 5. detsembril toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaalkontserdid. Kontserte, kus finalistid on laval koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga dirigent Arvo Volmeri juhatamisel, saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

"See on professionaalne konkurss, mitte "sähvatus", kus osaleja astub lavale ja esitab kolme minuti pikkuse teose. Mängijad peavad ette valmistama suure hulga muusikat, mis on eraldi professionaalsuse näitaja. Lisaks muusikalisele virtuoossusele on oluline ka muusiku intellektuaalsus, lai silmaring, kultuuri tundmine ja maailma tajumine," sõnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia keelpillide õppejuht, viiuli professor Arvo Leibur. Konkursi eesmärk on ka keelpillimängijate omavaheline kohtumine, tulla kokku ja vahetada muusiku- ja lavakogemusi. "Tekivad uued suhtlused ja koostööd," lisas Leibur.

Novembri lõpus selgusid Eesti Keelpillimängijate Konkursi finalistid: Uku Toots (viiul), Karoliina Kuppart (viiul), Triinu Piirsalu (viiul), Ali Amishov (vioola), Maria Martin (tšello), Brendan Aleksander Tarm (tšello) Ekke Rainer Arndt (tšello) ja Aleksander Traksmann (tšello).

Osalejaid hindab rahvusvaheline žürii koosseisus Paula Šūmane (viiul, Läti, žürii esimees), Jari Valo (viiul, Soome), Arigo Štrāls (vioola, Läti), Fabio Presgrave (tšello, Brasiilia) ja Siret Lust (kontrabass, Suurbritannia/Eesti).

Finaalkontsertide otseülekandeid saab ERR-i kultuuriportaalist vaadata 4. ja 5. detsembril algusega kell 19.00

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:56

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

18:50

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

03.12

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo