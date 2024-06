Eesti Pillifond otsib hinnalisele 18. sajandi viiulile mängijat

Tomaso Eberle (1725–1792) viiuli andis pillifondi kasutusse selle vastne omanik Egon Elstein, kes soetas pilli Soome perekonna pärandvara kollektsioonist. "Maailmatasemel ajalooliste keelpillide Eestisse toomine on rohkemat kui muusikainstrumendi ost. Koos pilliga jõuab Eestisse sajandite pikkune kultuurilugu, mis seda viiulit saadab ja mis nüüd hakkab rikastama Eesti muusikaelu. Sageda kontserdikülastajana tean, kui palju häid noori muusikuid Eestis on. Väärt pilli investeerimine on minu võimalus nende tulevikule kaasa aidata," sõnas pilli omanik Egon Elstein.

Pillifondi kollektsiooni lisandunud viiul on valmistatud ca 1768 ning sellel on maailma tunnustatuima keelpillide eksperdi Hieronymus Köstleri sertifikaat. "18. sajandi Napoli koolkonna hinnatud meistri Tomaso Eberle valmistatud viiulid on muusikute hulgas kõrges hinnas. Kvaliteedimärgiks on seegi, et üks Eberle viiul kuulus 20. sajandi tippviiuldaja Henryk Szeryngi muljet avaldavasse pillide kollektsiooni," sõnas Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

"Muusikute rahvusvahelisele karjäärile saab tihti takistuseks just kõrgelt koteeritud keelpilli puudumine. Kuna muusikaliselt kõrge väärtusega keelpillide hinnad jäävad interpreetidele enamasti kättesaamatuks, on ettevõtjate ja investorite toetus pillide soetamisel hindamatu väärtusega," täiendas Lohuaru.

Viiuli kolmeaastase kasutusõiguse taotlemiseks tuleb kandideerijatel esitada 19. juuniks viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta tegevusplaan, erialane CV ning kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus. Kandideerida saavad keelpilli eriala lõpetanud või seda eriala rahvusvaheliselt tunnustatud õppeasutuses omandavad muusikud.

Eesti Pillifond haldab rariteetsete keelpillide kollektsiooni, viies kokku investorid, meistripillid ja andekad muusikud. Pillifondi kollektsiooni kuulub üksteist kõrgelt koteeritud keelpilli ja üheksa poognat 17.–19. sajandi meistritelt. Pillid kuuluvad valdavalt erainvestoritele, keda fond on meistripillide soetamisel nõustanud. Pillide omanikud annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Eesti Pillifondi kollektsiooni pillidel mängivad näiteks Hans Christian Aavik ja Katariina Maria Kits.