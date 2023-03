Viiuldaja Kaija Lukas sai enda kasutusse Prantsuse meistri valmistatud hinnalise viiuli

Kaija Lukase sõnul kandideeris ta pillifondi kollektsiooni pillile, kuna tundis, et on oma viiulil mängides jõudnud teatud piirini, kust edasi arenemiseks ja suurele lavale jõudmiseks on vaja midagi rohkemat.

"Uuel pillil mängimine on alati avastamine, sest igal pillil on oma kõla, temperament ja füüsilised iseärasused. Annan endast parima, et selle pilliga sõbraks saada. Olen 15 aastat elanud välismaal ning kolisime hiljuti perega tagasi Eestisse. Soovin panustada siinsesse kultuuriellu, tegutseda üheskoos kallite kolleegide ja sõpradega ning pean kodumaal Pillifondiga seotuks olemist väga oluliseks," sõnas Lukas.

Pillifondi muusikutega liitunud Kaija Lukas on alates 2022. aasta sügisest Tallinna Muusika- ja Balletikooli viiuli- ja vioolaõpetaja. Ta osaleb Tallinna Kammerorkestri töös ja panustab projektipõhiselt kontsertmeistrina nii ERSO kui ka Pärnu Linnaorkestri töösse.

Lukas on pikalt elanud Londonis, kus töötas erinevates koosseisudes, sh Inglise Kammerorkestris ning Kuninglikus Filharmooniaorkestris. Aastail 2020–2022 elas ta Amsterdamis, kus töötas Rotterdami Filharmooniaorkestris ning Amsterdam Sinfonietta kammerorkestris.

Eesti Pillifondi kollektsiooni kuulub kümme meistripilli ja üheksa poognat, mille on valmistanud peamiselt Itaalia ja Prantsuse tippmeistrid ajavahemikus 1610 kuni 1904. Pillid kuuluvad valdavalt erainvestoritele, keda on meistripillide soetamisel nõustanud Pillifond. Pillide omanikud annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse.