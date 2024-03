Tallinna kammerorkestrit tunnustati Läti muusikaauhindadel

Auhinna pälvinud esinemine toimus aasta tagasi aprillis Läti tuntuima helilooja Pēteris Vasksi päevade raames, kus Läti solist, Eesti orkester ja Soome dirigent esitasid Vasksi vioolakontserdi. Tallinna Kammerorkestri jaoks oli see kontsert osa tuurist Tartusse ja Cesisesse.

Solist Ilze Kļava on Läti päritolu vioolamängija ning Bergeni filharmooniaorkestri vioolarühma kontsertmeister. Kļava on tunnistanud, et Vasksi vioolakontsert on tema kui vioolamängija elu tähtsaim teos.

Juha Kangase ja Tallinna Kammerorkestri jaoks oli kontsert järgmine samm Pēteris Vasksi ande tutvustamiseks Eesti kontserdikuulajaile. Aasta enne olid nad Soomes välja andnud plaadi Vasksi tšellokontserdiga nr 2 ja vioolakontserdiga.

Aastatel 1995–1996 oli Juha Kangas Tallinna Kammerorkestri peadirigent, sellest ajast peale on muusikutel traditsioon anda igal aastal koos vähemalt üks kontsert.