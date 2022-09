Randalu New Wind Jazz Orchestraga välja antud albumist: mul on rõõm ja au

2018. aastal Lauri Kadalipu eestvedamisel kokku saanud New Wind Jazz Orchestra eesmärk on edendada Eesti muusikat rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu.

Kristjan Randalu sõnul teeb plaadi eriliseks see, et tegemist on bigbändi esimese plaadiga. "Mul on rõõm ja au olla autor ning külalissolist, kellega see koostöö teoks sai," tõdes ta.

Muusiku sõnul tundub tagantjärele vaadates, et koostööga on heas mõttes vastuvoolu ujutud – bigbändi ja Randalu esimene kontsert toimus 2020. aasta suvel. "Mõtlesin, kes küll tahab suvel proove teha ja esineda, aga see oli esimene väljund kui kogu orkester kokku sai ja publik tohtis ka tulla," meenutas ta.

"Aasta hiljem oli eriolukorra tõttu Jazzkaare festival lükkunud sügisesse ja siis me esinesime seal. Kohe pärast seda läksime stuudiosse ja tegime selle plaadi. Nüüd, enam-vähem aasta hiljem, on see plaat valmis."

Oktoobris toimuvad üle Eesti ka plaadiesitluskontserdid. Randalu sõnul on plaadil kõlavat muusikat mõnel varasemal korral publikule ka mängitud. Muusiku sõnul polnud plaadi tegemine koosseisu peamine eesmärk, vaid sooviti jäädvustada hetke. "Soov on seda muusikat ikka ja jälle mängida," tõdes ta.

Plaadil kõlab Randalu looming erinevates perioodidest ja kooslustest. "Algselt on seal teoseid, mis olid kammerorkestrile või väiksemale koosseisule ning mõned töötlused minu jaoks Eesti standarditest – näiteks Olav Ehala "Lambalaul" või Ülo Vinteri "Pipi Pikksukk"," kirjeldas ta.