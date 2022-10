Eestis esineb prantsuse jazz-pianisti Jean-Marie Machado kvartett

Marokos sündinud pianist Jean-Marie Machado on klassikalise haridusega muusik, kellele meeldib end määratleda nüüdisheliloojana, olles avatud paljudele eri suundadele. Viimase kolmekümne aasta jooksul on ta viljelenud džässi, kirjutanud kompositsioone klassikalistele koosseisudele ning löönud kaasa interdistsiplinaarsetes projektides.

Aastate jooksul on Machado teinud koostööd džässmuusikute Andy Sheppard, Dave Liebman, Paolo Fresu, Naná Vasconcelos ja Didier Ithursarryga. 2007. aastal asutas ta orkestri nimega Danzas, kellega on salvestatud albumid "Fiesta Nocturna" (2010) ja "Pictures for Orchestra" (2019).

Oma viimasele albumile "Majakka" on pianist koondanud teoseid, mis on aegade jooksul lisanud värvi tema muusikalisele teekonnale ja inspireeritud tema kultuuripärandist. Siin kõlab tema varasemast loomingust "Bolinha", "Um vento leve" ja "Emoção de alegria", mis on inspireeritud brasiilia muusikast ja hispaania impressionistidest. "Les yeux de Tangati" sai kirjutatud duetiks saksofonisti Dave Liebmaniga. "Gallop Impulse" on Machado varasemalt albumilt "Impulse Songs" (plaadifirma Hortus, 2018), millel teeb kaasa zarbi-mängija Keyvan Chemirani, kes musitseerib ka plaadil "Majakka". Album salvestati 2020. aasta septembris La Buissonne'i stuudios.

Lisaks Machadole astuvad kontserdil "Majakka" kvarteti koosseisus lavale hinnatud saksofonist ja flöödimängija Jean-Charles Richard, tšellist ja kontrabassimängija Vincent Ségal ja löökpillivirtuoos Zé Luis Nascimento.

Machado kvartett astub nädala jooksul üles nii Pärnus, Tallinnas, Jõhvis, Haapsalus kui ka Tartus.