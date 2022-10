ETV2 toob vaatajateni valiku uuemaid Prantsuse mängufilme

5. oktoobril avab Prantsuse filmiõhtute sarja režissöör Jacques Audiard'i linateos "Pariis, 13. linnaosa" ("Les Olympiades, Paris 13e", Prantsuse 2021). See on julge must-valge pildiga portree tänapäeva noortest, seksist ja linnast. Energiast pulbitsev Pariis on kokku toonud noored, kes kohtuvad kiindumuse, kire ja iha ristteedel. Kolm neiut ja üks noormees mõtestavad ümber moodsa armastuse mõiste.

9. novembril jõuab vaatajateni 2021. aastal Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi võitnud draama "Katsumus" ("L`événement", Prantsuse 2021, režissöör Audrey Diwan). Prantsuse kirjaniku Annie Ernaux' autobiograafilise romaani "L'Événement" ainetel valminud lugu jutustab noore naise füüsilisest ja emotsionaalsest võitlusest pääseda seadusevastasele abordile, kui kell tiksub halastamatult. Võimas ja kaasahaarav draama, mille tegevus toimub 1960ndate Prantsusmaal – ühiskonnas, mis mõistab hukka naiste iha ja seksuaalse vabaduse ning kus abort on keelatud.

ETV2 Prantsuse filmiõhtute sarja lõpetab 21. detsembril lustakas komöödia "See uus maailm" ("La Croisade", Prantsuse 2021, režissöör Louis Garrel). "See uus maailm" on tänapäevane komöödia pealtnäha tavapärasest perekonnast, kelle teismeline poeg on vanemate ehmatuseks juba mõnda aega "raha kogunud" – kaubaks on läinud ema ehted, isa kellakollektsioon ja isegi maalid seintelt. Ometi ei saa vanemad poisiga pahandada, sest temal ja veel sadadel noortel on utoopiline unistus päästa meie planeet. Kuid maailm ei ole ainus, mis vajab päästmist!

"Pariis, 13. linnaosa" on ETV2 eetris kolmapäeval, 5. oktoobril kell 22.00.