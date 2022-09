Ilmus Kristjan Randalu ja New Wind Jazz Orchestra album "Sisu"

"Sisu" tähistab uue peatüki algust eesti pianisti ja helilooja Kristjan Randalu loomingus: tegu on tema esimese bigbändikava salvestisega. Ühtlasi on see New Wind Jazz Orchestra debüütalbum, millel teevad kaasa Wolf Kerschek dirigendina, Ingrid Jensen trompetil ja Ben Monder kitarril.

Aastal 2018 Lauri Kadalipu eestvedamisel kokku saanud New Wind Jazz Orchestra eesmärk on edendada Eesti muusikat uute rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu.

"Usun, et kõikide nende erinevate nüansside, helide, värvingute, võimaluste ja instrumentide kasutamine täiustab minu muusikalist materjali märkimisväärselt," ütles Randalu.

Üheksa looga plaat sisaldab Randalu loodud uusi bigbändiseadeid originaalteostest, aga ka tuntud eesti laulude töötlusi. Siin puuduvad klassikalised sving-bigbändi helid, pigem pakub album rohkelt rütmilist põnevust. "Minu eesmärk ei olnud kirjutada traditsioonilist bigbändi kava," selgitab Randalu.

Albumi juhatab sisse Uno Naissoo lastelaulul põhinev "Hiirejaht", kus orkestripassaažide vahel esitab soolo Kanada trompetist Ingrid Jensen. Sellele järgnev albumi nimilugu "Sisu", mille puhkpillipartiid kulmineeruvad saksofoni ja klaveri kahekõnega.

Loos "Spielchen und Rechenschaft" teeb külalisena kaasa Ameerika kitarrist Ben Monder. Uues seades kõlavad ka algselt meeskoorile ja puhkpilliorkestrile kirjutatud "Song of Freedom" ning lastelaul "Pipi Pikksukk", mis teeb kummarduse Ülo Vinteri originaalile, jõudes aga ikkagi tänapäeva.

Albumi lõpetab filmimuusikana tuntud "Lambalaul", mis osutus Randalu sõnul rütmiliseks väljakutseks. "Huvitav on aga see, et Olav Ehala kirjutas meloodia vastavalt laulusõnadele, mille vorm ja ebaühtlane rütm toimivad nüüd kogu loo vundamendina."

"Kõik muusikud ja kogu salvestusmeeskond andsid oma virtuoosse täpsuse ja kirgliku pühendumusega olulise panuse. "Sisu" produktsioonis ei ole tehtud mingeid järeleandmisi," kirjeldas Randalu.

Albumi esitluskontserdid toimuvad 1. oktoobril Põlva kultuurikeskuses, 2. oktoobril Viljandi pärimusmuusika aidas, 6. oktoobril Kumu auditooriumis ja 7. oktoobril Paide muusika- ja teatrimajas.