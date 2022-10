Kumu uus näitus uurib ajaloolisi teadusjoonistusi

Näitusel on ajaloolised teaduspildid asetatud dialoogi tänapäevaga, mil üha suurem osa infost on pildiline ja oskus pilte kriitiliselt tõlgendada järjest vajalikum. Näitusele on uue teose loonud kunstnik Kristina Norman, kes esindab tänavu Eestit ka Veneetsia biennaalil, kus ta samuti tegeleb teaduspiltidega.

"Piltide ülesanne ei ole ainult teaduse vahendamine ja illustreerimine, vaid ka uute teadmiste loomine. "Kunsti või teaduse" tähelepanu keskmes on loodus- ja meditsiiniteaduste visualiseerimine 19. sajandil ja 20. sajandi alguses," selgitasid kuraatorid ja lisasid, et sel ajal olid need teadusharud tihedalt põimunud füüsilise antropoloogia, arheoloogia ja etnoloogiaga, kuid ka rassiteaduse ja kolonialismiga. "Näitusel vaadeldakse Eesti teaduspildi vastuolulisi suhteid Vene impeeriumi valduste kaardistamise ja kontrollimisega. Esil on ka muuseumieetika teemad: kuidas suhestuda tänapäeval ajalooliste teaduskogudega ning nende kujunemisloos peituva ebavõrdsusega."

Nii Eesti teadusele kui ka kunstile andis tugeva tõuke ülikooli taasavamine Tartus 1802. aastal. Lisaks Tartu Ülikooli kogudele saab näha teaduspilte teistest Eesti kogudest ning tutvuda paljude joonistajate ja illustraatoritega, kes on siiani nn päris kunstnike ja teadlaste kõrval varju jäänud.



Näitus on valminud Kumu kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli muuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös ning sellega kaasneb uurimuslik kataloog, kus teaduspilte käsitlevad eri valdkondade uurijad.

Näitus "Kunst või teadus" jääb Kumus avatuks 19. märtsini 2023. Alates 2023. aasta oktoobrist eksponeeritakse seda Tartu Ülikooli muuseumis.

Näituse kuraatorid on Jaanika Anderson, Ken Ird, Linda Kaljundi, Kadi Polli ja Kristiina Tiideberg. Näituse ja raamatu on kujundanud Jaanus Samma.