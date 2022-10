Kumu uus näitus vaatleb ajaloolisi teadusjooniseid tänapäevases kontekstis

Näituse keskmes on 19. sajandi ja 20. sajandi alguse loodus- ja meditsiiniteaduste joonised. Kuraatorite sõnul ei olnud nende piltide ülesanne pelgalt teaduse vahendamine ja illustreerimine. Nende samade piltidega loodi uusi teadmisi ning kinnistati arusaamu.

"Vaatamata sellele, et materjal on vana ja ajalooline, loodame, et vaataja märkab kriiitilise pilguga, milline on olnud tööde loomise kontekst. Joonistel kajastub toonaste loodus- ja meditsiiniteaduste seotus antropoloogia, arheoloogia, kuid ka rassiteaduse ja kolonialismiga. Näitust kokku pannes tõstatusid ka muuseumieetikaga seotud küsimused," selgitas näituse kuraator Kristiina Tiideberg.

Kumu direktori Kadi Polli sõnul uurib näitus ennekõike teaduse ja kunstikokkupuutepunkte, mitte ei rõhu teadusjooniste kunstilisele väärtusele. "Me teadlikult tegeleme visuaalkultuurilise materjaliga, et natuke murda seda elitaarset kunstiringi, millega kunstimuuseum peaks tegelema, ja vaatame laiemalt," sõnas ta.

Näitusele on uue teose loonud ka kunstnik Kristina Norman, kes esindab tänavu Eestit Veneetsia biennaalil, kus ta samuti tegeleb teaduspiltidega.